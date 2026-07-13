李棟旭、劉寅娜《鬼怪10周年旅行》粉紅互動超甜！她笑喊「我們像離婚多年的夫妻」

《鬼怪10周年旅行》再次重聚，陰間使者（李棟旭）與老闆娘（劉寅娜）重逢後的深入交談＆互動，錯過真的太可惜啦～～～。

昨晚播出的tvN綜藝節目《鬼怪10周年旅行》中，孔劉、金高銀、李棟旭、劉寅娜展開前往江陵的回憶之旅，這段旅程也進入了尾聲。



節目中，李棟旭與劉寅娜幾乎在同一時間起床，兩人一起望著大海迎接早晨。劉寅娜看著遼闊的景色感嘆：「我好想住在這裡。」流露出興奮之情，李棟旭則立刻現實地回應：「妳住不了，到時候又會嫌不方便一直抱怨。」一開場就逗笑眾人。

接著，劉寅娜表示自己事先查好了一間咖啡廳，提議一起去喝咖啡。這時，她從口袋拿出讓人聯想到《鬼怪》中陰間使者造型的小道具，想替李棟旭戴上。李棟旭沒有乖乖配合，劉寅娜便可愛地抱怨：「為什麼不配合我準備的東西？」兩人一路鬥嘴、打打鬧鬧地走向咖啡廳。



抵達咖啡廳後，點完飲料的劉寅娜看到店內展示的包包，開始認真詢問李棟旭的意見。當她拿起第一個包包問：「怎麼樣？」李棟旭卻一臉平淡地回答：「看起來就是拿著那個包包的人。」讓劉寅娜當場傻眼。

不過，劉寅娜並沒有放棄，又依序拿起三款包包請他比較。看到李棟旭的視線始終只盯著包包，她還忍不住吐槽：「不是啦，要看整體的樣子啊。」



雖然李棟旭一副很無奈的模樣，最後還是展現傲嬌暖男的一面，直接把劉寅娜最喜歡的包包買下送給她。收到意外禮物的劉寅娜笑得合不攏嘴，開心地說：「早起的鳥兒有包包拿。」接著，她還立刻請對方把價格吊牌拆掉，笑說：「不然等等可能會叫我拿去退貨。我現在真的太幸福了。」幽默發言再次逗笑現場眾人。

之後，兩人先把買好的咖啡放回住宿處，再一起到沙灘散步，也展現出多年累積下來的深厚信任。



劉寅娜對李棟旭說：「哥真的讓我覺得很熟悉，哥也覺得我很熟悉吧？」李棟旭回答：「除了《鬼怪》，我們還一起拍了《觸及真心》。」認同兩人透過作品建立起來的特別情誼。





對此，劉寅娜笑說：「雖然我們很久沒見面了，但感覺就像一對同居多年後又離婚的夫妻。」她還補充：「如果發生什麼事，我覺得哥一定會無條件站在我這邊。」流露出對李棟旭與眾不同的情誼及深厚義氣，讓觀眾倍感溫馨。

李棟旭也笑著回應：「所以是已經超越了愛恨交織的那種感情嗎？」兩人直到最後依然默契十足，一來一往的逗趣互動，為旅程畫下完美句點。

香港觀眾現可到Viu觀賞四人重聚的話題綜藝《鬼怪10周年旅行》，也可同步重溫全套《孤單又燦爛的神—鬼怪》。



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