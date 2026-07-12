《鬼怪10週年旅行》重溫經典橋段！金高銀自爆「拍到變禿頭、剛說完你好就狂親」，孔劉感慨「這場戲」史上最寒冷！

在 11 日播出的 tvN 特輯節目《鬼怪 10 週年旅行》第3集中，孔劉、金高銀、李棟旭、劉寅娜與同劇演員朴慶惠、金炳哲、李伊一起大玩「《鬼怪》常識問答」，不僅瘋狂召喚當年的拍攝回憶，更接連扯出超多不為人知的爆笑與幕後催淚秘辛！

零下低溫拍到變傻瓜！孔劉凍到手發麻

聊到當年的拍攝甘苦談，大家對「嚴寒」記憶猶新。金高銀回想起在龍平滑雪場的拍攝經歷，至今仍忍不住大吐苦水：「當時真的差點死掉！」她透露那時在強風與暴風雪交加的極端氣候下拍攝，「冷到連孔劉歐巴伸手要摸我的頭安慰我，手都會凍到發麻，必須馬上縮回去！」



同樣受盡折磨的還有飾演反派的金炳哲與李伊。李棟旭關心問金炳哲當時穿古裝是不是最冷？金炳哲笑說：「古裝韓服裡其實可以塞很多衣服，但因為手部做了特效妝，怕把手揣進口袋會弄壞，只能一直把手露在外面。」李伊也感同身受地附和：「我也是！化完特殊妝後根本不能吃東西、不能去洗手間，只能一直維持原樣在現場待命。」



孔劉勝負欲大爆發！李棟旭自嘲：我當年沒看這部劇嗎？

隨後進入「《鬼怪》常識問答」環節，現場氣氛瞬間過熱！孔劉勝負欲爆發，激動到瘋狂起立搶答；相反地，李棟旭則一度崩潰自嘲：「我當年是不是根本沒看這部劇啊？」不過好在他隨後接連猜中電視劇的「首播日期」以及當年的「瞬間最高收視率」，得意表示：「看來我對數字挺敏感的呢！」

在第三輪的「名場面名台詞」問答中，朴慶惠成功答對了第 1 集金高銀向孔劉大膽告白「我愛你」的經典名場面。看著螢幕上 10 年前自己青澀的演技，金高銀也忍不住邊看邊自誇：「好可愛喔！」



「蕎麥花田吻戲」內幕曝光！「鬼怪消失戲」金高銀險變禿頭

聊到傳奇的「蕎麥花田吻戲」，金高銀爆料：「我們當時才剛說完『你好』，接下來就開始親了！當時從無數個角度進行拍攝，換了超級多角度一直親。」孔劉也在一旁補充證實：「這場戲真的注入了很多心血。」



而談到全劇最催淚的「鬼怪消失」橋段，孔劉感性表示：「這是我演藝生涯所有作品中，記憶裡最冷的一瞬間。」李棟旭也附和：「導演一喊『卡』立即往安全梯裡面衝。」

金高銀回憶道，當時凍到頭腦發昏，在大家都變成傻瓜一樣的狀況下還要努力拍好，壓力真的很大：「當時李應福導演喊了暫停、改拉遠景拍，就在鏡頭拉遠的那一刻，我緊繃的神經瞬間放鬆，情緒直接潰堤大哭。」



이장면 아직까지 ㄹㅈㄷ인 이유



사랑이 필요하다면 그것까지 하고,

무심하게 말하던 도깨비가

은탁이를 구하고 무로 돌아가면서

이미 그것까지 하였다, 라고 한거



눈앞에서 사랑하는 연인이 사라져버린, 황망하면서 어쩔줄모르고 오열하는 김고은 연기



때맞춰 첫등장하는 에일리의 첫눈처럼 네게… pic.twitter.com/zaXu7ee9Um — 몰리 (@mol_lii_) July 12, 2026

更慘的是，劇中恩卓的長髮其實是接髮，一旦拆掉再重新黏回去要花上一個半小時，片場根本沒有時間，所以金高銀當時連續 3 到 4 天都用膠水黏著接髮。結果殺青之後，金高銀就出現了「初期脫髮」的現象，讓粉絲聽了倍感心疼。



大結局竟然是一早就拍好？

最後一題考到轉世後的恩卓與金信重逢的催淚結局。孔劉驚爆內幕，原來這個大結局是他們剛開鏡遠赴加拿大時，就一早提前拍好的！「當時劇本都還沒完整出爐，金銀淑編劇只好把整體的劇情大綱縮減成幾張 A4 紙，口頭向我們說明。」在超級克難條件下，兩人依舊交出了神級情感演技，如今聽到旁人稱讚時，互相握手笑說：「我們做得很棒！」



《鬼怪 10 週年旅行》目前正於每週六、日熱播中，香港觀眾可透過 Viu 同步追看最新特輯，也能順便在平台上重溫完整神劇《鬼怪－孤單又燦爛的神》；台灣觀眾也請密切鎖定各大影音串流平台，今年夏天，就讓我們一起跟著演員們重溫這場最燦爛的冬天回憶吧！



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