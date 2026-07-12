《鬼怪10週年旅行》重溫經典橋段！金高銀自爆「拍到變禿頭、剛說完你好就狂親」，孔劉感慨「這場戲」史上最寒冷！
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《鬼怪10週年旅行》重溫經典橋段！金高銀自爆「拍到變禿頭、剛說完你好就狂親」，孔劉感慨「這場戲」史上最寒冷！

綜藝   2026年7月12日   星期日18:16   Sani  

（封面圖源：Viu，tvN）

在 11 日播出的 tvN 特輯節目《鬼怪 10 週年旅行》第3集中，孔劉、金高銀、李棟旭、劉寅娜與同劇演員朴慶惠、金炳哲、李伊一起大玩「《鬼怪》常識問答」，不僅瘋狂召喚當年的拍攝回憶，更接連扯出超多不為人知的爆笑與幕後催淚秘辛！

零下低溫拍到變傻瓜！孔劉凍到手發麻

聊到當年的拍攝甘苦談，大家對「嚴寒」記憶猶新。金高銀回想起在龍平滑雪場的拍攝經歷，至今仍忍不住大吐苦水：「當時真的差點死掉！」她透露那時在強風與暴風雪交加的極端氣候下拍攝，「冷到連孔劉歐巴伸手要摸我的頭安慰我，手都會凍到發麻，必須馬上縮回去！」
（圖源：tvN）

同樣受盡折磨的還有飾演反派的金炳哲與李伊。李棟旭關心問金炳哲當時穿古裝是不是最冷？金炳哲笑說：「古裝韓服裡其實可以塞很多衣服，但因為手部做了特效妝，怕把手揣進口袋會弄壞，只能一直把手露在外面。」李伊也感同身受地附和：「我也是！化完特殊妝後根本不能吃東西、不能去洗手間，只能一直維持原樣在現場待命。」
（圖源：tvN）

孔劉勝負欲大爆發！李棟旭自嘲：我當年沒看這部劇嗎？

隨後進入「《鬼怪》常識問答」環節，現場氣氛瞬間過熱！孔劉勝負欲爆發，激動到瘋狂起立搶答；相反地，李棟旭則一度崩潰自嘲：「我當年是不是根本沒看這部劇啊？」不過好在他隨後接連猜中電視劇的「首播日期」以及當年的「瞬間最高收視率」，得意表示：「看來我對數字挺敏感的呢！」

在第三輪的「名場面名台詞」問答中，朴慶惠成功答對了第 1 集金高銀向孔劉大膽告白「我愛你」的經典名場面。看著螢幕上 10 年前自己青澀的演技，金高銀也忍不住邊看邊自誇：「好可愛喔！」
（圖源：tvN）

「蕎麥花田吻戲」內幕曝光！「鬼怪消失戲」金高銀險變禿頭

聊到傳奇的「蕎麥花田吻戲」，金高銀爆料：「我們當時才剛說完『你好』，接下來就開始親了！當時從無數個角度進行拍攝，換了超級多角度一直親。」孔劉也在一旁補充證實：「這場戲真的注入了很多心血。」
（圖源：tvN）

而談到全劇最催淚的「鬼怪消失」橋段，孔劉感性表示：「這是我演藝生涯所有作品中，記憶裡最冷的一瞬間。」李棟旭也附和：「導演一喊『卡』立即往安全梯裡面衝。」

金高銀回憶道，當時凍到頭腦發昏，在大家都變成傻瓜一樣的狀況下還要努力拍好，壓力真的很大：「當時李應福導演喊了暫停、改拉遠景拍，就在鏡頭拉遠的那一刻，我緊繃的神經瞬間放鬆，情緒直接潰堤大哭。」

更慘的是，劇中恩卓的長髮其實是接髮，一旦拆掉再重新黏回去要花上一個半小時，片場根本沒有時間，所以金高銀當時連續 3 到 4 天都用膠水黏著接髮。結果殺青之後，金高銀就出現了「初期脫髮」的現象，讓粉絲聽了倍感心疼。
（圖源：tvN）

大結局竟然是一早就拍好？

最後一題考到轉世後的恩卓與金信重逢的催淚結局。孔劉驚爆內幕，原來這個大結局是他們剛開鏡遠赴加拿大時，就一早提前拍好的！「當時劇本都還沒完整出爐，金銀淑編劇只好把整體的劇情大綱縮減成幾張 A4 紙，口頭向我們說明。」在超級克難條件下，兩人依舊交出了神級情感演技，如今聽到旁人稱讚時，互相握手笑說：「我們做得很棒！」
（圖源：tvN）

《鬼怪 10 週年旅行》目前正於每週六、日熱播中，香港觀眾可透過 Viu 同步追看最新特輯，也能順便在平台上重溫完整神劇《鬼怪－孤單又燦爛的神》；台灣觀眾也請密切鎖定各大影音串流平台，今年夏天，就讓我們一起跟著演員們重溫這場最燦爛的冬天回憶吧！

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