孔刘宠粉喊「来吧」下一秒惊觉「你当我女儿？」金高银都「吃醋」了！《鬼怪》合体笑歪全场

韩剧《鬼怪》播出十周年，主演群孔刘、李栋旭、金高银、刘寅娜日前合体录制tvN特别节目《鬼怪十周年旅行》，在12日播出最后一集中，四人暖心阅读粉丝来信，没想到一位20岁女粉的超直球告白，让孔刘从「霸气答应」到「秒怂收回」，全程笑翻全场。

这位粉丝透露自己从国中到高中狂刷《鬼怪》多达40遍，整个青春岁月都是这部剧陪伴度过，还天真地说：「一直幻想高中三年级时鬼怪大叔会拿著荞麦花束出现在我面前。」如今她已成为大学生，高中制服变成大学校服，立刻把握机会向孔刘大喊：「大叔我爱你！我要嫁给你！」完美复制剧中金高银饰演的恩倬的超敢告白。



刘寅娜马上助攻追问：「那你打算怎么办？」孔刘一开始超霸气回：「来啊！叫她来！」话才刚说完，他忽然脸色一变，惊呼：「等等…这不是可以当我女儿的年纪吗？」现场瞬间爆笑。刘寅娜立刻机智救援：「反正欧巴在剧里都949岁了，年龄有意义吗？」孔刘听了先是愣住，接著故作正经地说：「年纪只是数字啦……但你未来还那么长，我这样会有点抱歉，所以现在这个距离刚刚好。」一脸正色讲完又把大家逗乐。



刘寅娜也不忘帮粉丝说话：「她应该只是开玩笑啦，哪可能是真的。」没想到金高银这时跳出来，故意摆出吃醋表情说：「不好意思，鬼怪新娘还活著喔，要嫁给大叔可能有点困难，因为我还在这啊～」一席话让全场笑到不行，也让节目在欢乐气氛中画下圆满句点。十周年还能见到四人同框斗嘴，铁粉们看完直呼：「回忆杀太强了，拜托直接拍第二季吧！」

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