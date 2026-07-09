繼沖繩之後，玄彬♥孫藝真一家美國出遊再被捕捉！玄彬「健壯手臂」掀起討論，幸福家庭日常受關注

太幸福的一家人啦！玄彬、孫藝真美國旅行近況曝光，夫妻倆帶著孩子享受悠閒親子時光，自然又溫馨的畫面引發粉絲關注！

照片與影片中，玄彬與孫藝真皆以輕鬆休閒的穿搭現身，夫妻倆一同參觀展覽空間，享受難得的假日時光。玄彬以黑色帽子搭配白色背心與短褲亮相，簡約造型下露出結實手臂，展現成熟健壯的熟男魅力；孫藝真則戴上遮住臉部的大型墨鏡，搭配黃色背心與牛仔短褲，展現自在愜意的夏日造型。

현빈이랑 손예진 로스엔젤레스에 가족여행갔나봐요



현빈 벌크업이 장난 아니네요 pic.twitter.com/i4jjYSa3HH — 사니이에 (@Saniie1009) July 8, 2026

不少網友看到相關畫面後，推測兩人造訪的地點可能是美國自然歷史博物館。對於玄彬、孫藝真一家人在忙碌行程中仍抽空享受旅行的模樣，許多網友紛紛留言表示「真幸福」、「玄彬怎麼變這麼壯了」、「好幸福的一家人」等，展現對夫妻倆家庭生活的關注。

玄彬與孫藝真一家上個月也曾被目擊前往日本沖繩旅行，不僅罕見讓即將滿3歲的兒子身影曝光，更久違分享夫妻合照。當時孫藝真緊靠在玄彬懷中開懷大笑的甜蜜畫面，也讓粉絲直呼幸福滿溢。此前有網友分享偶遇一家人的經歷，透露一家人出遊時的自然互動令人印象深刻。



玄彬與孫藝真因2018年電影《極智對決》結緣，並在2020年合作電視劇《愛的迫降》後發展為戀人，最終於2022年步入婚姻，同年迎來兒子誕生。另一方面，孫藝真主演的新作 Netflix《醜聞》與《Variety》預計於今年公開，玄彬則將透過 Disney+ 原創劇《韓國製造2》持續展開演藝活動。



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