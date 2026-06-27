韓劇迷噩夢！「神劇製造機」JTBC驚爆破產！這些收視率神劇你追過幾部？

韓國影視圈投下震撼彈！旗下製作過無數經典韓劇的電視台JTBC，近日因財務危機正式申請破產重整，消息一出震驚全網。 根據韓聯社報導，首爾回生法院（破產法院）已針對JTBC及其母公司中央集團旗下共五家公司，下達資產凍結與全面禁止令。

JTBC這次的財務危機來得又急又猛。 報導指出，JTBC於6月12日宣布因未能按期償還總額達206億（韓幣）的資產證券化融資，構成債務違約。 隨後在14、15日，中央集團控股公司與JTBC等四家子公司接連申請啟動重整程式。 據了解，這次破產危機與JTBC獨家購買2026年世界盃轉播權後，因分銷失敗、收視低迷及新媒體衝擊等因素，導致嚴重財務虧損有關。

JTBC自2011年成立以來，曾推出多部席捲亞洲的現象級韓劇，堪稱「神劇製造機」，如今傳出倒閉消息，讓廣大劇迷不勝唏噓。 以下就來回顧JTBC歷史上收視率最高的TOP5韓劇，看看這些經典作品你追過幾部！

TOP5《梨泰院Class》-收視率16.5%

改編自同名網漫，由朴敘俊、金多美主演。 劇情講述正直青年朴世路（朴敘俊飾）因父親意外身亡，決心在梨泰院開設小酒館「甜夜」，聯手天才少女趙以瑞（金多美飾），向害死父親的財閥展開一連串復仇。 劇中朴敘俊的「栗子頭」造型更掀起全亞洲模仿熱潮，熱血復仇劇情讓觀眾看得欲罷不能。



TOP4《車貞淑醫生》-收視率18.5%

被譽為年度「黑馬韓劇」！由嚴正化主演，講述一名家庭主婦車貞淑為了家庭放棄醫生生涯20年，在婚姻亮紅燈後，決定重拾白袍、為自己而活。 劇情風趣幽默又寫實，深刻描繪中年婦女重返職場的困境與韌性，引發廣大觀眾共鳴，收視率從首播不到5%一路飆漲至18.546%，堪稱逆襲傳奇。



TOP3《Sky Castle》-收視率23.8%

由廉晶雅、李泰蘭、尹世雅等實力派主演。 故事以上流社會最頂端的「Sky Castle」社區為背景，描繪一群貴婦為了扶助丈夫事業、培養子女進入頂尖大學，不惜手段進行各種鬥爭。 劇集犀利批判了韓國病態的名門教育制度與扭曲的社會現象，轉折不斷的狗血情節引發全民追劇熱潮，更一舉突破有線電視台20%收視天花板。



TOP2《財閥家的小兒子》-收視率26.9%

宋仲基、李星民主演的超級大作！劇情講述為財閥家鞠躬盡瘁的秘書尹炫優（宋仲基飾），被誣陷私吞資金慘遭殺害後，竟重生為財閥家的小兒子陳導俊，展開侵吞整個家族企業的復仇計劃。 劇中李星民飾演的會長「陳養喆」更被封為「神演技」，助他奪下百想視帝寶座。



TOP1《夫婦的世界》-收視率28.3%

JTBC歷代收視冠軍，至今無人能敵！由金喜愛、朴海俊主演，改編自英國電視劇《佛斯特醫生》。 劇情講述醫院副院長池善雨（金喜愛飾）擁有財富與名望，卻發現丈夫李泰伍（朴海俊飾）出軌，從此陷入復仇漩渦。 該劇被譽為「狗血劇天花板」，金喜愛手撕渣男與小三的情節讓觀眾拍手叫好，更捧紅了飾演「最美小三」的韓韶禧。 最終集以28.3%的驚人收視劃下句點，創下有線電視台史上最高收視紀錄。



雖然JTBC已經申請破產重整，但根據官方說法，包括2026年世界盃轉播在內的主營業務將不會中斷，會繼續正常營運。 只是未來還能不能看到JTBC推出下一部現象級神劇，恐怕就要打上一個大大的問號了。

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