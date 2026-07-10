ATEEZ崔傘〈Bad〉舞台片段爆紅！無袖造型秀壯碩身材　席捲Reels、Shorts演算法

【影片】人氣男團 ATEEZ 成員崔傘（SAN）憑藉〈Bad〉的舞台表演片段，成功攻佔各大平台演算法。

ATEEZ 正以 6 月 26 日發行的第 14 張迷你專輯《GOLDEN HOUR : Part.5》主打歌〈Bad〉持續展開宣傳活動。其中，崔傘在舞台後半段展現的特定舞蹈片段，在粉絲間被稱為「大家一起死吧（다 죽자）」橋段，並在網路上迅速掀起討論。



影片中，崔傘身穿無袖服裝，不僅展現結實精壯的體格，更透過克制有力的動作結合細膩的表情演技，即使只是短短一小段演出，仍留下深刻印象。尤其是配合節拍、用力震動胸膛的舞蹈動作，更堪稱全場亮點。該畫面以 Instagram Reels、YouTube Shorts 等短影音平台為中心迅速擴散，成功席捲演算法。（threads也是，一點就瘋狂冒出來了）



崔傘一直以來都憑藉壓倒性的舞台掌控力與卓越的表演實力，在團內展現強烈存在感，因此平時也被粉絲暱稱為「北部大公」。PS：「北部大公」源自韓國浪漫奇幻網漫，專指性格冷酷、氣場強大且外貌極度帥氣的男性角色。



▼ATEEZ〈BAD〉MV 目前已累積2434萬觀看次數：（7月9日18:02紀錄）



此外，ATEEZ 不僅在表演方面備受肯定，成績也持續刷新紀錄。根據美國音樂媒體《Billboard》預告報導，本次專輯登上主專輯榜 Billboard 200 冠軍，也是他們第三次獲得該榜冠軍。而專輯在韓國首週銷量突破 188 萬張，也達成團體第七張百萬銷量專輯的新紀錄。



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