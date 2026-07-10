柾國演唱會中途受傷！腰痛到挺不直仍撐完演出，自嘲「太嗨了才受傷」粉絲超心疼

防彈少年團（BTS）成員田柾國，7日在英國倫敦托特納姆熱刺球場舉行的世界巡迴演唱會「ARIRANG」倫敦場中，意外傳出腰部受傷的消息。雖然他咬牙撐到最後一刻，但粉絲現場捕捉到的畫面讓所有人超揪心，擔憂情緒持續擴散中。

防彈少年團於6、7日接連兩天在倫敦同一場地開唱。不料7日演出結束後，各大社群平台和粉絲之間迅速流傳出柾國身體疑似出狀況的影片。畫面中清楚可見他在表演途中多次扶著腰部，動作明顯比平時遲鈍，甚至在某些片段中看起來因為疼痛而無法順利挺直身體，讓粉絲看得心都涼了半截。

정국아, 인터넷 하고 있어요? 이 글을 보시면 꼭 푹 쉬세요. 건강이 제일 중요해요. 다치지 마시고, 아프지도 마세요.#정국아_다나을때까지_푹쉬어

GET WELL SOON JUNGKOOK

WE LOVE YOU JUNGKOOK pic.twitter.com/NkHWJpmopT — (@IMGOLDENCARD) July 8, 2026

Jungkook, gracias por dar siempre lo mejor de ti. Ahora queremos pedirte que pienses primero en ti. Descansa, cuida de tu salud y recupérate sin prisas. Nuestra prioridad es saber que estás bien, y eso es lo único que realmente importa.

Te esperamos con todo nuestro amor. … pic.twitter.com/6L8c2UAi3v — JUNGKOOK LATINOAMÉRICA(@jungkooklt97) July 9, 2026

柾國本人在演唱會尾聲的謝幕談話中，親口向粉絲坦承受傷。他說：「因為在表演過程中傷到腰，從《FYA》那首歌開始就沒辦法專心，真的很抱歉。」還接著還原當下：「原本想說今天也要嗨翻全場，結果突然『啪』一聲，咦？我感覺有什麼東西不對勁了。」隨後他察覺到現場氣氛變得沉重，還開玩笑緩頰說：「都是因為你們（ARMY）玩得太開心，我太興奮才會受傷，所以你們也有責任喔！」試圖用幽默安撫滿場擔心的粉絲。

: “oke… pertama-tama, punggungku sakit”

: “tadi pas lagi tampil aku cedera di punggung. jadi mulai FYA dan seterusnya aku gak bisa fokus sepenuhnya. maaf ya soal itu…”

: “serius deh, aku gak bohong. aku lagi happy bgt manggung hari ini. aku mikir, ‘pokoknya malam ini… pic.twitter.com/j0W7MbPpJc — ⋆࣪ ִֶ(@JUNG9795_) July 7, 2026

儘管疼痛不適，柾國依然堅持把整場演出完成，最後更向粉絲承諾：「我會盡全力好好管理身體，盡快以健康的樣子回到大家面前。」這番話雖然讓人心疼，但也讓粉絲對他的敬業態度更加佩服。



然而隨著傷勢畫面不斷發酵，粉絲的焦慮並沒有因此平息。許多人認為比起接下來的巡演行程，柾國的治療和休養才是第一順位，紛紛喊話所屬公司Big Hit Music盡快採取對應措施。演唱會結束後，X上「GET WELL SOON JUNGKOOK」、「WE LOVE YOU JUNGKOOK」等關鍵字火速衝上即時趨勢排行榜，韓國國內粉絲也發起「#柾國直到康復前好好休息」的標籤活動，為他集氣應援。粉絲留言更是滿滿不捨：「柾國平時根本不太會表現出痛的樣子，這次真的讓人很擔心」、「其實第一天倫敦場看起來就有點不對勁了」、「拜託不要硬撐，惡化的話怎麼辦」、「希望他好好治療，健健康康回來就好」。



目前Big Hit Music對於柾國的具體診斷結果，以及是否會調整接下來巡演行程，尚未發表任何官方立場。粉絲們也只能繼續祈禱，希望他們的「黃金忙內」能快快好起來。

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