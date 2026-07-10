宋仲基、朴智贤《财阀家的小儿子》后4年再合体！《Love Cloud》「前任见面就变天」设定超闹

韩剧迷全体注意！2027年最令人心跳加速又笑到喷泪的奇幻罗曼史来了！KBS 2TV全新周末迷你剧《Love Cloud》日前正式官宣卡司，宋仲基与朴智贤继《财阀家的小儿子》后相隔4年再度合体，而且这次不演财阀与检察官，直接变身「航空管制官」与「超能力女机长」，光设定就让人嘴角失守！

这次回归对宋仲基来说意义非凡——自从2016年神剧《太阳的后裔》创下逼近40%的收视神话后，他已经整整11年没有接演KBS电视剧。如今他带著浪漫喜剧重磅回归，外界都在等著看：这位「收视制造机」能不能再写一次传奇！而当年《太阳的后裔》里他穿军装帅翻全亚洲，这回换上管制官制服＋偶尔露脸的飞行夹克，光想像就让粉丝尖叫「欧巴穿什么都合理」！



《Love Cloud》的故事堪称「天灾级罗曼史」——宋仲基饰演的「姜宇柱」曾是一亮相就能让周边气氛冻结的传奇飞行教官「疯狗队长」，退役后低调跑到济州岛当航空管制官，平常兴趣是躺著看云发呆，反差萌满点。而朴智贤饰演的「安河妮」则是超热血女机长，工作狂到连没人敢飞的任务都抢，没想到某次意外后，她竟中了「心情一波动，天气就失控」的诡异诅咒！当她情绪不稳开始打雷下雨时，偏偏又遇上早就分手的前男友姜宇柱，两人被迫在塔台重逢，旧情未了＋气候灾难同时爆发，根本是「爱你爱到台风来」的真实写照～网友笑翻：「气象局直接雇用他们两个就好啦！」



宋仲基受访时透露：「第一次读剧本就觉得『女主角的情绪会变成云』这个设定超有新意！」他也开心表示，能再度和朴智贤合作很幸福，更强调这次能与他私下很欣赏的《五月的青春》宋敏烨导演合作，意义非凡：「会和优秀的导演、编剧、演员们一起努力，把这部作品的魅力好好传达给观众！」



而朴智贤则说自己看剧本看到又哭又笑，「完全陷进去了，紧张到无法放松」，还放话会和角色一起成长，把满满心动感送到观众心里，拜托大家多多期待！



《Love Cloud》由《五月的青春》宋敏烨导演执导，新人编剧团队「Team Mad Rabbit」执笔，预计2027年在KBS 2TV周末黄金档播出。宋仲基与朴智贤的二次搭档，加上「天气操控」的奇幻设定，再加上宋仲基睽违11年重返KBS的话题性，已经让这部戏未演先轰动，堪称明年最受瞩目的韩剧之一！

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