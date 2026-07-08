權聖晙主廚終於等到aespa上《拜託了冰箱》！曬Karina、Winter合照引爆熱議

《黑白大廚》冠軍主廚權聖晙，曬出與人氣女團aespa見面的認證照後，引發網友一連串幽默留言。

本月5日，權聖晙透過個人SNS發文表示：「一直心心念念等著她們什麼時候會來《拜託了冰箱》，終於就是今天，aespa！」當天正是JTBC綜藝節目《拜託冰箱 since 2014》播出的日子。



公開的照片中，可見權聖晙與aespa成員Karina、Winter一同看向鏡頭。他站在Karina與Winter中間，面帶從容笑容，模樣格外引人注目。Karina與Winter於5日播出的《拜託冰箱 since 2014》第78集中擔任嘉賓。

看到權聖晙一臉幸福的模樣，網友也紛紛留言開玩笑表示：「哥，別再幸福了」、「把照片刪掉吧」、「你是不是自己付了出演費才能拍到這張？」、「可惡，太羨慕了」、「又想起當天錄製節目的幸福時光了，對吧？」等，掀起熱烈討論。

▼《拜託冰箱 since 2014》第78、79集預告：



此前，有「拿坡里美味黑手黨」之稱的權聖晙，是於2024年出演Netflix料理競賽節目《黑白大廚：料理階級大戰》，並奪下最終冠軍的主廚。

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