還認得嗎？《大長今》「中殿娘娘」變身銀髮女強人，20年後新身分曝光全網跪了：反轉太大

還記得韓劇《大長今》裡那位氣勢十足的中殿娘娘「文定王后」嗎？飾演她的演員兼主持人朴贞淑，淡出演藝圈將近20年後，最近終於現身分享近況，原來她現在可是首爾市府旗下機關的代表理事，華麗轉身成為政界女強人！

YouTube頻道「趙恩靜的Q」近日上傳了一支名為「《大長今》演員·MC出身朴贞淑，離開演藝圈選擇的路｜朴贞淑 首爾市女性家族財團代表」的影片。許久未在螢光幕前亮相的朴贞淑，一開口就透露：「我現在負責統籌首爾市的女性家庭政策。」證實了她目前擔任首爾市府所屬機構「首爾市女性家族財團」代表理事一職。



回顧當年短暫卻風光的演藝生涯，朴贞淑感慨地說：「媒體這個行業真的很有魅力，影響力也很驚人。不過我在媒體圈工作的時間其實不長，只有從1992年到2003年，大概10年左右，而《大長今》就是我的最後一部作品。」她算了一下驚呼：「那已經是20多年前的事了耶！」她接著分享後續的人生規劃：「離開演藝圈後，我先在國際組織擔任代表，也當過大學教授，現在則是公共機構的負責人。觀眾們看到我現在的樣子，應該會覺得『變好多喔』、『完全跟上歲月的腳步了』吧！」



談到為何決定不再演戲，朴贞淑透露了自己獨特的職涯轉折：「我一開始是以『大田EXPO宣傳大使』的身份出道，到世界各地去推銷韓國，後來因為拍了《大長今》，意外打開了另一條路。」因為《大長今》，我的臉孔被全球觀眾記住，剛好又遇上韓流熱潮，就心想是不是該稍微暫停一下，出國去進修、多看看世界。到了國外才發現，大家對『中殿娘娘』這個角色真的超有興趣！」這段經歷也讓她體悟到：「很多人對韓流有誤解，其實它不單只是文化內容的輸出，更是一種公共政策，甚至是一種外交手段。」



現年56歲的朴贞淑，人生故事同樣精彩。她透露：「我42歲才結婚，43歲生下兒子。」聊到另一半時她笑說：「我在國際組織工作時認識了我先生，沒想到他跟我結婚後，因緣際會成了政治人物，後來當選了國會議員。這也讓我深刻體會到，人生真的不簡單啊！」



從螢光幕前的演員，到現在掌管首爾市女性政策的首長，朴贞淑用實際行動證明了，女人的舞台，絕對不只一種！



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