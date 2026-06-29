JTBC驚爆破產全面欠薪！《認哥》、《拜託了冰箱》通告費遭拖欠，新劇無預警停工、世界盃險開天窗？

南韓主流有線電視台 JTBC 因陷入「企業重整（破產保護）」程序，導致旗下多檔王牌綜藝節目的藝人通告費全面遭到拖欠，震撼南韓演藝圈。

據 28 日多位電視台知情人士透露，JTBC 旗下的王牌綜藝《認識的哥哥》、重啟回歸的經典節目《拜託了冰箱》，以及熱播中的實境秀《離婚熟慮營》等，部分出演藝人至今仍未收到應得的通告費。據悉，JTBC 已向各藝人所屬的經紀公司進行個別聯繫，懇求經紀公司體諒、允許延後支付期限。



對此，JTBC 相關人士回應表示：「由於電視台正處於法院的企業重整程序中，部分款項確實出現延遲支付的情況，但目前正嚴格按照法院規定的流程，陸續進行入帳處理。」

作為南韓媒體巨頭「中央集團」核心影視主力的 JTBC 電視台，因無法償還於本月 12 日到期的 206 億韓元流動化借款，已正式宣告債務違約。隨後，電視台在短短三天後的 15 日，便向首爾回生法院正式申請企業重整程序，形同被法院接管。

隨著 JTBC 申請破產保護，內部動盪不安的連鎖效應也開始浮上檯面，首當其衝的是 JTBC 原本預計下半年開播、由金素妍與金知碩領銜主演的全新韓劇《戀愛的再發現》。該劇才剛進入拍攝初期，日前卻突然宣布全面停工，令外界猜測是否因電視台資金鏈斷裂、面臨腰斬危機。對此，劇組趕緊澄清表示：「考慮到劇本的完成度以及接下來的梅雨季節，才決定暫時進入重整期。」



此外，更有外國媒體踢爆，JTBC 因未能如期繳納 2026 年世界盃（FIFA World Cup） 的部分轉播版權費，恐怕會面臨訊號遭到中斷的窘境。針對此傳言，JTBC 強硬駁斥，向觀眾掛保證強調：「世界盃的所有賽事，直到最後的總決賽，電視台都將毫無阻礙地進行全程直播。」

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞