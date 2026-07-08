夢幻聯動！TWICE SANA搭檔佐藤健主演日韓電影，粉絲暴動：這組合太夯了

韓流女團再添演技新血！TWICE日本成員SANA出道將滿11年，終於要跨足戲劇圈了，而且一次就攻頂，直接挑戰電影女主角，搭檔的還是日本實力派男神佐藤健！

根據《OSEN》今日（8日）獨家報導，SANA最近收到新片《貓》（暫定名）的劇本邀約，已經確定接演，這不僅是她偶像生涯以來的首次演技挑戰，更是她的電影處女作。這部《貓》是日、韓共同合作的項目，SANA將與日本頂級演員佐藤健擔綱主角，這個夢幻組合光是聽到就讓粉絲嗨翻！



執導的是權赫燦導演，製作則由韓國Cokes、NPIO以及日本JACON聯手操刀，韓國兩家製作公司會直接負責現場拍攝。電影預計今年下半年在日本進行實地取景，而且工作人員將全數由韓國團隊組成，品質絕對掛保證。SANA這回首部電影就與被譽為「戀愛劇匠人」、在韓國也擁有大批粉絲的佐藤健合作，兩位高顏值組合勢必引爆話題。粉絲們都在敲碗，SANA會如何甩開偶像形象展現反差魅力，又會跟佐藤健擦出什麼樣的演技火花，實在太令人期待了！



TWICE自2015年出道至今，9位成員從未經歷過換人或退團，感情好到不行。即使已經出道超過10年，全球粉絲影響力依然驚人，人氣絲毫不減。同時成員們也積極擴展個人事業版圖，包括多賢、定延都陸續挑戰演技，SANA這回也跟上腳步，正式宣布進軍影壇。



此外，TWICE目前正在進行世界巡迴演唱會「THIS IS FOR」，將於7月10日至12日在首爾KSPO DOME舉辦最終場，為長征畫下完美句點。

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