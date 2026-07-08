才發現有女友就分手了？ATEEZ潤浩與圈外人3個月前情斷，韓網傻眼

偶像戀情又一樁悄悄落幕！人氣男團ATEEZ成員潤浩，被爆料已與交往多年的圈外女友分手，消息一出讓粉絲們都嚇了一大跳。

根據韓媒《MHN體育》今日（8日）獨家報導，潤浩大約在3個月前就跟這位從學生時期就認識的圈外女友結束關係，而且直到現在都沒有復合。知情人士透露，兩人從校園好友昇華成戀人，因為牽絆太深，這回分手其實也掙扎了很久，過程並不好受。潤浩所屬經紀公司也大方證實：「跟潤浩本人通話確認後，確實已經整理好關係，之後也沒有再見面或聯繫，現在就是乾淨地結束了。」



其實潤浩的戀愛傳聞過去幾年在網路上就已經傳得沸沸揚揚，只是當事人始終沒有出面回應，加上後續也沒人跟進追查，就這麼一直停留在「都市傳說」的階段。直到最近又有身邊人士透露兩人還在交往中，《MHN體育》才決定展開調查，沒想到一問之下，確認的確交往過，但也已經在上個月底正式畫下句點，多年來的「潤浩熱戀說」終於真相大白，但同時也證明了這段感情已經成為過去式。



對於韓媒的這次報導，韓國網友紛紛表示：「有必要發新聞嗎....？又不是戀愛公開，是分手耶」、「看來粉絲之間已經有在講了吧」、「連有女友都不知道，結果看到分手新聞」、「女生是素人，就不要過度關注了吧」、「這應對方式很像中小型經紀公司會做的事」、「欸幹嘛..？跟一般人交往的話幹嘛硬要公開」等。

此外，潤浩2018年以ATEEZ成員身份出道後，一直都在國內外忙著跑行程，人氣持續攀升中。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞