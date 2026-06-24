aespa Winter公開愛犬身世！曾在拍賣場無人領養：差點被送往繁殖場

人氣女團aespa成員Winter近日親自出面澄清，針對最近迎接的新寵物犬所引發的領養途徑爭議，說明實際情況。

Winter於23日在粉絲互動平台直播時，被問到愛犬的來源，她明確表示：「牠是從收容所來的。」







她說明：「聽說那孩子原本在拍賣場，但因為一直沒有人帶走，差點就要被送到繁殖場去了。」並補充道：「後來牠被收容所救援下來，而我則領養了牠。」

這次出面說明，是為了平息近期網路上出現的各種揣測。Winter於18日在個人社群帳號上分享愛犬照片，公開自己成為飼主的近況後，部分網友僅因犬隻品種而猜測牠是否來自寵物店，甚至質疑是否是從拍賣場購買而來。隨著Winter親自證實自己領養的是救援犬，也等於正面駁斥了相關爭議。

另一方面，Winter也透過分享與愛犬的日常生活，展現新手飼主的可愛模樣。她在向粉絲請教養狗建議的同時，還對著一直盯著自己看的愛犬開玩笑寫道：「牠一直在威脅主人呢。」逗趣發言引發粉絲笑聲。

此外，Winter所屬的aespa近期推出第二張正規專輯《LEMONADE》，並持續往返海內外，展開活躍的音樂活動。

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞