权圣晙主厨终於等到aespa上《拜托了冰箱》！晒Karina、Winter合照引爆热议

《黑白大厨》冠军主厨权圣晙，晒出与人气女团aespa见面的认证照后，引发网友一连串幽默留言。

本月5日，权圣晙透过个人SNS发文表示：「一直心心念念等著她们什么时候会来《拜托了冰箱》，终於就是今天，aespa！」当天正是JTBC综艺节目《拜托冰箱 since 2014》播出的日子。



公开的照片中，可见权圣晙与aespa成员Karina、Winter一同看向镜头。他站在Karina与Winter中间，面带从容笑容，模样格外引人注目。Karina与Winter於5日播出的《拜托冰箱 since 2014》第78集中担任嘉宾。

看到权圣晙一脸幸福的模样，网友也纷纷留言开玩笑表示：「哥，别再幸福了」、「把照片删掉吧」、「你是不是自己付了出演费才能拍到这张？」、「可恶，太羡慕了」、「又想起当天录制节目的幸福时光了，对吧？」等，掀起热烈讨论。

▼《拜托冰箱 since 2014》第78、79集预告：



此前，有「拿坡里美味黑手党」之称的权圣晙，是於2024年出演Netflix料理竞赛节目《黑白大厨：料理阶级大战》，并夺下最终冠军的主厨。

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻