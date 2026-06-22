BIGBANG大聲 × KARA許齡智現身MAMAMOO演唱會！親密互動掀戀愛傳聞，公司火速否認

BIGBANG 大聲與 KARA 許齡智驚喜同框！兩人因同看 MAMAMOO 演唱會掀起戀愛傳聞，公司也火速回應。

今日（22日），大聲的經紀公司 R&D Company 就與許齡智的戀愛傳聞作出回應，表示：「兩人是透過《家大聲》累積交情後，一起去觀看 MAMAMOO 演唱會。」並強調：「兩人只是關係親近的同事，戀愛傳聞並非事實。」



此前，網路社群與 SNS 上流傳大聲與許齡智一同觀看 MAMAMOO 演唱會的影片與照片。畫面中可見，兩人坐在一起欣賞表演、聊天互動，展現自然自在的相處氛圍，也因此引起部分網友關注兩人的關係。



而兩人過去的交情也再次受到討論。許齡智曾出演大聲主持的網路綜藝《家大聲》，當時大聲也曾笑說：「太陽哥叫我要和齡智好好發展，哥總是這樣，會說齡智不錯，叫我試著相處看看。」他還打趣表示：「可能是因為我們的 Tiki-Taka（互動）太好了吧。」這段逗趣發言也再次被網友翻出討論。

不過，據悉當天 MAMAMOO 演唱會現場其實也有 OH MY GIRL 效定同行，只是網路流傳的畫面多集中於大聲與許齡智兩人，因此才讓原本單純的好友互動意外引發戀愛猜測。隨著公司出面澄清，這場小插曲也暫時告一段落。



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