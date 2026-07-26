V.I.P、CARAT、ONCE全來了！10大K-pop粉絲團領袖登《Fandom Stage》廝殺：扛大炮、刷音源通通變關卡

「說真的，追星追到這個程度，根本也是一種職業了吧？」——這句玩笑話，最近在韓網討論區熱度居高不下。跟偶像行程跟到像上班、自產自銷應援內容、生日週還要包辦生日咖啡廳和地鐵廣告企劃，說的就是這群「粉絲大軍」。

如今偶像粉絲團早已不是默默在偶像背後付出愛的附屬存在，他們創造出專屬的社群與文化，早就躍升為獨立的行為主體。而現在，連電視圈都把鏡頭對準他們，讓他們從舞台下的觀眾變成螢幕裡的主角！



從「輔助」變「主角」……粉絲佔領客廳

OTT平台Wavve正式宣佈，將在7月底推出偶像粉絲生存節目《Fandom Stage》，由各粉絲團派出代表參賽，透過各種與「追星日常」息息相關的關卡，最終選出一組優勝隊伍。主持人則由Highlight尹斗俊擔綱。粉絲登上綜藝節目不是頭一遭，但過去多半是被觀察的對象，這回可是貨真價實當起主角，堪稱史上頭一回！

god、BIGBANG、SHINee、EXO、MONSTA X、SEVENTEEN、DAY6、TWICE、TXT、RIIZE等10組代表K-pop的超級粉絲團，其領袖人物將全員出動，展開激烈的任務對決。



K-pop最強「地下經濟體」：粉絲的錢包與手作力

說穿了，粉絲團就是K-pop產業最牢不可破的基礎建設。根據Circle Chart統計，2025年K-pop專輯累積銷量（以TOP400為基準）預計突破9000萬張——這種實體市場規模，沒有粉絲的重複購買根本不可能達標。

企業財報也印證了這一點。金融監督院電子公告顯示，HYBE 2025年合併營收達2兆6499億（韓元，下同），較前一年成長17.5%，創歷史新高。其中演唱會營收激增69.4%達7639億元，周邊與授權商品營收也成長35.8%達5705億韓元。門票、周邊、會員費——帶動成長的每一項，全都來自粉絲的荷包。粉絲同時也是「無酬行銷大軍」。新歌病毒式宣傳、音源衝榜總動員、甚至為海外粉絲製作字幕……經紀公司一毛錢都不用花，這些宣傳工作每天都有粉絲主動在做。



次文化躍上主流？還是「迷妹」標籤再現？

K-pop粉絲團從偶像陰影下走出來，成為「節目主角」，這點確實意義非凡。但社群網站上也不乏擔憂的聲音。大家最擔心的是：「這個節目真的能扭轉社會對K-pop粉絲的觀感嗎？」

K-pop已是主流文化，但「追星」這行為本身仍被歸類在次文化（Sub Culture）範疇。粉絲群體中以年輕女性為大宗，她們的熱情與興趣長期被貼上「腦殘粉」（빠순이）這個帶有貶意的標籤，社會上的異樣眼光從未消失。有評論指出，把粉絲們熱血投入的興趣攤在螢光幕前，反而可能讓嘲笑的目光更加根深蒂固。



「默許」與「侵權」的灰色地帶……節目會怎麼處理？

《Fandom Stage》會如何面對粉絲文化中向來被稱為「灰色地帶」的爭議，也是另一大看點。Wavve官方SNS釋出的預告影片中，出現了粉絲扛著俗稱「大炮」的巨型相機互相較勁拍攝的畫面。「大炮相機」正是粉絲文化灰色地帶的代表性象徵。

目前多數偶像演唱會都明文禁止專業器材拍攝，入場時得檢查包包，演出中被抓到攜帶設備甚至可能被請出場。這些專門拍偶像的粉絲——即所謂「站姐／站哥」（홈마）——與經紀公司之間的衝突，幾乎是每場演唱會都會被拿出來吵的月經題。諷刺的是，違反公司規定的拍攝物，有時反而成了最有效的宣傳素材。站姐們拍的照片在網路上到處流傳，帶來驚人的擴散效應，一張照片或一支影片，往往就能替偶像圈進大批新粉。



機場跟拍也面臨同樣處境。站姐們會設法掌握未公開的機場行程，把偶像塞進鏡頭裡，導致藝人屢屢面臨隱私被侵犯的風險。但不可否認的是，這些機場直拍確實為藝人的時尚穿搭與海外行程帶來了巨大的曝光效果。目前不確定《Fandom Stage》官方影片中的拍攝任務具體呈現了什麼情境，像是粉絲簽名會等部分實體活動確實較允許專業設備拍攝。但可以確定的是，「大炮相機」拍攝一直是處在「默許」邊緣的敏感素材——節目會怎麼呈現這個爭議，讓人格外好奇。



不要求解答，但別只停留在「哇，粉絲好瘋」

《Fandom Stage》不是紀錄片，我們不能要求一檔綜藝節目解決粉絲文化長年以來的難題，也沒有必要。只是，如果節目的出發點僅僅停留在「哇～粉絲真的好熱血耶」的獵奇式觀看，那就可惜了這個企劃。這檔節目的概念這麼新穎，能不能端出與新鮮感匹配的成果？值得我們繼續看下去。



不管你是扛大炮的站姐、刷音源的「肝」粉、還是只默默按讚的初心粉——這檔節目，是獻給所有曾經「瘋過」的你。七月鎖定《Fandom Stage》，一起為自己的青春應援！



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞