許齡智自曝遭跟蹤狂騷擾7年！父母、姊姊也被鎖定　還收到「想把她們全殺了」恐嚇信

歌手KARA許齡智與Super Junior圭賢在節目上公開自己親身經歷的跟蹤騷擾事件，看了讓人不寒而慄。

MBN、SBS Plus《我遇見的心理變態》第2集中，圭賢與許齡智將分享自己在偶像活動時期親身遭遇的震驚跟蹤騷擾經歷。



當天，圭賢表示：「我住了18年的宿舍。」並提起自己過去親身經歷的一件駭人事件。他接著透露：「我們宿舍以前也曾被粉絲闖入過。」並說：「以前住的是外廊式宿舍，走廊上的消防箱比較大，竟然有粉絲躲在裡面。」讓現場所有人震驚不已。





圭賢解釋：「因為消防箱離宿舍門很近，對方躲在裡面，就是想趁我們開門時偷看門鎖密碼。」聽完後，來賓紛紛驚呼：「太毛骨悚然了！」、「真的太可怕了！」



許齡智則坦言：「我曾遭遇跟蹤騷擾。」她表示：「從2016年開始，有一個人糾纏了我大約7年。」再次讓攝影棚陷入驚恐氣氛。



該名跟蹤狂不僅跑到許齡智父母經營的咖啡廳守候，還蒐集家人的車牌號碼，甚至聯絡她的父母和姊姊，持續以各種方式糾纏。

更令人震驚的是，由於許齡智的父母曾因對方自稱是粉絲而招待過食物，跟蹤狂竟扭曲解讀成「他們已經承認我們的關係」。此外，還曾寄信給其他粉絲，內容寫著：「她們只是因為嫉妒，我想把她們全部殺掉。」令人不寒而慄。



許齡智透露：「2020年時，我甚至真的去諮詢過律師。」接著節目也將公開她當時得到的出乎意料回覆，讓現場來賓都感到憤怒不已。節目也將揭露當時令人震驚的相關處罰法規。完整節目將於7月19日晚間10點播出。

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