秀英首度挑戰反派角色！新片《特務搞飛機2》化身犯罪集團首腦

演員崔秀英日前作客綜藝節目《拜託了冰箱》，不僅大展滿滿綜藝感，更親自透露了在最新續集電影《特務搞飛機2》中，將首度挑戰飾演反派角色的消息，令外界相當期待！

JTBC《拜託了冰箱》日前邀請到《特務搞飛機2》的主角嚴正化與崔秀英一同擔任嘉賓。這部預計於 8 月 12 日在韓國與台灣同步上映的動作喜劇，接續了第一集的精彩劇情——從北韓來的傳奇女特務美英（嚴正化 飾）原本早已隱姓埋名過著平凡生活，上一回全家到夏威夷度假遇上劫機，這一次改搭郵輪卻又捲入綁架案。而秀英在片中正是飾演登上郵輪的犯罪首腦「安雅」，展現截然不同的反派魅力。



《特務搞飛機2》故事敘述美英面對青春期的女兒、愛虛張聲勢的失業丈夫石煥，以及經營的麻花捲店倒閉危機……在令人厭煩的現實生活中，她突然收到超豪華遊輪之旅的邀請函。本以為能盡情享受難得的旅程，沒想到隨著犯罪首腦安雅（秀英 飾）登場，數百人搭乘的遊輪瞬間成為綁架事件現場！在無處可逃的大海中央，再次覺醒的前傳奇特務美英，將為了拯救家人和守護世界投身危險任務。



秀英在節目中表示，上一集以飛機為背景，這次移師郵輪將迎來更具衝擊性的故事，並大方分享了首次飾演反派的感想。此外，紅遍全網的綜藝感當然也沒有缺席！當天有主廚自稱是少女時代的長期鐵粉，秀英聽聞隨即帶來令人瞬間掀起回憶殺的少女時代舞蹈，讓現場笑聲不斷 XD 節目中她也大方公開了自己的冰箱，熱情分享獨到的料理哲學，展現多變又親和的個人魅力。



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