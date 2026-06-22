驚！《殭屍校園》「恩智」吳惠秀無預警自爆「已婚當媽」！悄組家庭震驚全網：完全沒消息啊

還記得在Netflix夯劇《殭屍校園》中，飾演二年一班學生「閔恩智」、在校園裡長期遭受霸凌孤立，甚至被惡霸尹奎男逼迫拍下脫衣影片的可憐女孩嗎？

演員吳惠秀21日突然拋出震撼彈，公開宣佈自己已經結婚並升格當媽媽了！由於她從未對外透露過戀愛、結婚或懷孕的任何消息，這番遲來的告白讓大批粉絲和網友驚呼：「完全沒徵兆啊！」

吳惠秀21日在個人社群平台發文，開頭就先向粉絲道歉：「真的好久沒跟大家問候了。 這段時間沒有特別說明什麼，就這樣靜靜地度過日子，聽說有很多人都在好奇我的近況，也很擔心我。」她接著感性說道：「今天我想帶著滿滿的真心，給大家一個有點遲來的問候。」



她坦言這幾年生活發生了巨大的變化：「我遇到了人生的伴侶，組建了全新的家庭，也遇到了徹底改變我世界的重要存在。」雖然沒有明確說出「重要存在」就是孩子，但隨文附上的照片中，她抱著女兒入鏡，幸福滿溢的日常模樣證實間接了她已為人母的事實。她表示，組成家庭後，她的日常被染上了截然不同的色彩：「在這個過程中，我學到了很多、也成長了很多，讓我能夠不是以演員的身分，而是作為一個普通人，好好地審視自己。」她也坦言正因為沉浸在新生活裡，演藝活動和社群空間才會不知不覺空了這麼久。



不過吳惠秀也強調自己並沒有忘記演戲的初心：「我一直記得在看不見的地方，大家送給我的應援和溫暖心意。 我依然熱愛演戲，未來也會繼續以演員的身分，帶著好作品、好樣子來跟大家見面。 」她更預告往後不僅會分享演員吳惠秀的工作日常，也會慢慢和大家分享作為一個普通人所經歷和感受到的各種故事，並溫暖喊話：「如果大家能繼續陪著我就太好了，以後會更常來找大家的！」



吳惠秀過去憑藉《殭屍校園》中的悲情角色打開知名度，後續在《非常律師禹英禑》中也有亮眼表現，細膩演技讓觀眾留下深刻印象。 如今她無預警公開結婚生子的消息，雖然讓粉絲又驚又喜，但看到她抱著女兒露出幸福笑容的模樣，大家也紛紛留言區獻上祝福：「完全不知道妳當媽了！恭喜！」、「天啊，藏得太好了吧！」、「恩智啊，現在要幸福喔！」

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞