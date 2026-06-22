今晚開播！徐仁國、朴智賢《明天上班見！》3大高能看點爆發，最新劇照「深夜摟腰殺」粉紅泡泡炸裂全網

今晚又要誕生一對讓人狂嗑 CP 的螢幕情侶了！由徐仁國、朴智賢主演的tvN 全新月火劇《明天上班見！》將於今晚首播。 這部大作主打「最貼近社群現實」的辦公室羅曼史，劇情講述飽受職場倦怠期折磨的社畜女主角，遇到性格挑剔的職場上司，不知不覺成為彼此生命中「無可取代的最優解」，並在工作與愛情中重新找回心動感的辦公室羅曼史。 海外觀眾也可透過 Amazon Prime Video 同步追劇！

亮點搶先看：極致現實vs徐仁國化身「3NO冷酷男」

第一大看點，是劇中真實描繪了在重複的業務與人際關係中感到疲憊的上班族現實，絕對讓人在螢幕前瘋狂點頭！同時又在其中融入甜度超標的羅曼史，完美平衡幻想與現實。



第二大看點，則是徐仁國與朴智賢的浪漫化學反應。 徐仁國飾演不苟言笑（NO Smile）、與人保持距離（NO People）、絕不道歉（NO Sorry）的怪咖上司「3NO男」姜時宇，朴智賢則飾演陷入職場倦怠的 7 年資歷上班族車智允。 兩人從互看不順眼的「上司與下屬」到逐漸越界，將心動指數拉到最高。



第三個看點，則是超強配角群助攻！康美娜化身活力滿點的上班族「尹諾雅」; 崔京勳飾演車智允的初戀「趙秋天」; 更有元奎彬化身對尹諾雅直球前進的年下衝浪男孩「李宰仁」，多線愛情與友情交織。



最新劇照「深夜摟腰殺」太犯規

首播日官方也大方拋出高能「深夜劇照」！只見朴智賢雙手緊握、欲言又止地凝視著徐仁國，而平時築起高牆、冷若冰山的徐仁國，眼神竟罕見地溢出溫柔暖意。



而在另一組劇照中，朴智賢一時失去平衡眼看就要摔倒，徐仁國眼疾手快，長臂一伸瞬間攬住她的肩膀與細腰，將她穩穩扶住。 兩人在極近的距離下深情對視，粉紅泡泡瞬間炸裂！



姜時宇一向與所有人保持安全距離，卻為何屢屢為朴智賢打破原則？ 究竟兩人在這個寂靜的深夜發生了什麼意想不到的故事？ 《明天上班見！》 將於今晚間 8 點 50 分迎來首播，預計將透過愛情、友誼與成長的故事，同時激發上班族們的共鳴與心動！

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