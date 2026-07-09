迎接出道20週年！「二代傳奇女團」KARA睽違14年再度合體舉辦台灣專場見面會～

即將迎來出道20週年的韓國傳奇女團KARA，曾在2025年的台北跨年舞台合體演出，掀起許多粉絲回憶殺，並且敲碗希望看到專場演出。今年她們終於將在8月22日來到台北演出「2026 KARA TAIPEI FANMEETING Hello Kamilia」台北站，希望與粉絲們的這份情誼能夠持續下去。

KARA在2012年曾來台舉辦專場演出，至今已暌違14年，去年的跨年演出更是讓粉絲們感動不已，明年將迎來成軍20週年，成員知英表示，20週年真的非常值得慶祝。因為對她來說，人生超過一半的時間都是和KARA這個名字一起度過的，所以KARA早已成為她人生中無法分割的一部分。更強調成員們就像家人一樣，像親姊妹般的存在，是她非常珍惜的人。

成員昇延則是提到如果能回到20幾歲，最想對自己說這句話：「不用把食量減那麼多！」。即將於24日迎來38歲生日的韓昇延表示，即使隨著年齡增長，她仍認為自然的狀態最美，但也坦言不確定自己是否能完全坦然接受歲月變化。至於出道至今最大的改變，她認為應該是體力，畢竟KARA活動到現在已經19年多，昇延也不得不承認自己因年紀漸長，有時候真的會覺得有點吃力。



即將迎來韓國出道20週年，KARA一路走來最珍惜的還是對於粉絲們的感謝，她也回憶剛出道時，因為怕胖而總是小心翼翼調整自己的飲食，但現在的她了解到吃太少反而會讓基礎代謝下降，變成更難瘦的體質。她還笑著透露，記得自己當時最想吃的就是韓國部隊鍋，因為裡面有火腿，可說是減重最大的敵人。近年來她也迷上了台灣烏龍茶，覺得有讓心神安定的感覺。

「2026 KARA TAIPEI FANMEETING Hello Kamilia」台北站將於8月22日晚間6點在台大體育館舉行。

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