「元斌＋元彬」竟然合體了？！RIIZE元彬攜手韓國傳奇美男元斌代言同品牌，韓網瘋喊：兩個帥哥來了！

生活服務平台「Ajeongdang（아정당）」繼邀請演員元斌擔任代言人後，近日再宣布 RIIZE 元彬加入代言陣容，讓兩位不同世代的「원빈」首次以同一品牌代言人的身分相遇！消息公開後立刻引發熱烈討論。

演員元斌自1997年出道以來，憑藉《太極旗－生死兄弟》、《非常母親》、《大叔》等經典作品奠定韓國代表性男演員地位。即使長時間未推出新作品，依舊靠著無可取代的外貌與獨特魅力，持續受到大眾喜愛，被封為韓國代表性美男之一。



而 RIIZE 元彬則於2023年以 SM 娛樂旗下團體 RIIZE 成員身分出道，出道初期便因精緻外貌、舞台魅力與出色實力受到關注，作為團體中心成員之一，迅速成長為新世代 K-POP 人氣成員。



如今，分別代表不同世代的「美男代表」終於在同一品牌相遇，也讓「元斌＋元彬」組合成為粉絲熱議焦點。韓網紛紛留言：「哇～這居然能做到？」、「還以爲是愚人節呢」、「哇，兩個帥哥來了」、「這個真的行啊！賞心悅目」、「哇，瘋了」、「見面時彼此會想些什麼呢」、「要是能拍到他們兩個人見面就好了」、「簡直瘋了，超級期待」等，期待兩位「元斌／元彬」帶來的全新火花。



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