BIGBANG大声 × KARA许龄智现身MAMAMOO演唱会！亲密互动掀恋爱传闻，公司火速否认
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BIGBANG大声 × KARA许龄智现身MAMAMOO演唱会！亲密互动掀恋爱传闻，公司火速否认

明星   2026年6月22日   星期一14:20   Yuan  

（封面图源：IG@d_lable_official、IG@young_g_hur）

BIGBANG 大声与 KARA 许龄智惊喜同框！两人因同看 MAMAMOO 演唱会掀起恋爱传闻，公司也火速回应。

今日（22日），大声的经纪公司 R&D Company 就与许龄智的恋爱传闻作出回应，表示：「两人是透过《家大声》累积交情后，一起去观看 MAMAMOO 演唱会。」并强调：「两人只是关系亲近的同事，恋爱传闻并非事实。」
（图源：IG@d_lable_official、IG@young_g_hur）

此前，网路社群与 SNS 上流传大声与许龄智一同观看 MAMAMOO 演唱会的影片与照片。画面中可见，两人坐在一起欣赏表演、聊天互动，展现自然自在的相处氛围，也因此引起部分网友关注两人的关系。
（图源：SNS截图）

而两人过去的交情也再次受到讨论。许龄智曾出演大声主持的网路综艺《家大声》，当时大声也曾笑说：「太阳哥叫我要和龄智好好发展，哥总是这样，会说龄智不错，叫我试著相处看看。」他还打趣表示：「可能是因为我们的 Tiki-Taka（互动）太好了吧。」这段逗趣发言也再次被网友翻出讨论。

不过，据悉当天 MAMAMOO 演唱会现场其实也有 OH MY GIRL 效定同行，只是网路流传的画面多集中於大声与许龄智两人，因此才让原本单纯的好友互动意外引发恋爱猜测。随著公司出面澄清，这场小插曲也暂时告一段落。
（图源：IG@candyz_hyojung）

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