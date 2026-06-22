《新進社員姜會長》收視破11%，超車《姜南順》空降JTBC歷代第8！大結局前夕驚爆「換魂危機」

由《財閥家的小兒子》原著作家山景與「狗血教母」金順玉強強聯手打造的 JTBC 奇幻復仇劇《新進社員姜會長》，昨-134台上135-日播出第 8 集直接開掛！根據尼爾森韓國最新數據，全國收視率瘋狂飆到 11. %、瞬間最高衝破 12%！超猛氣勢直接壓過昔日大熱劇《大力女子姜南順》（10.4%）與《協商的技術》（10.3%），強勢空降 JTBC 歷代金土劇收視榜第 8 名！

這一集的劇情也讓人猜不到走向，雙重反轉直接讓螢幕前的觀眾集體嚇瘋！



***以下涉及第8集關鍵內容***



本集高能劇情中，被最盛集團會長「姜龍虎」（孫賢周 飾）靈魂附身的新進職員「黃浚炫」（李濬榮 飾），原本以為成功阻止了長女兼最盛化學社長「姜在京」（田慧振 飾）的暴走，沒想到迎來了卻更絕望的致命危機。

手段狠辣的姜在京將秘密資金的髒水全部潑給親弟弟「姜在成」（晉久 飾），親手把兄弟交給檢方，隨後對黃浚炫與姜莞爾（李宙明 飾）露出猙獰真面目，囂張表示兩人的阻撓反而徹底激發了她的權欲野心。 黑化升級的她不僅將代理會長李相載（金宗泰 飾）抹黑成篡位惡人，更將「大規模裁員案」甩鍋給戰略企劃組，逼得黃浚炫等人不得不背上劊子手的黑鍋，導致戰略組內部因立場不同首度爆發強烈內訌。



然而，黃浚炫在獨自審查人事檔案時，驚覺姜在京的真實陰謀竟然是將最盛物產的氫氣事業部「打包賤賣」給太和集團。 面對黃浚炫的質詢，姜在京揭開多年傷疤，控訴父親當年偏心奪走她的項目並轉讓給姜在成，埋下刺骨怨恨。

黃浚炫這才驚覺，攪得集團天翻地覆的萬惡之源竟是當年的自己！痛苦之餘，他狠心使出了「玉石俱焚」自損大招：將醜聞全推給躺在醫院的自己（姜龍虎）。 在毫無退路的絕望現實面前，戰略企劃組最終只能滿腹苦澀地妥協。



就在姜在成順利回歸、眼看要踩下煞車時，編劇在尾聲再次拋出反轉！姜在京隻身前往姜龍虎病房，隨後醫院響起病危呼救廣播，媒體同步發佈「姜龍虎會長死亡」速報！同一時間，慶功宴上的黃浚炫突然面露痛苦神情，當場昏迷倒地！



究竟姜在京對親生父親下了什麼毒手？ 黃浚炫體內的會長靈魂，是否會因肉身死亡而灰飛煙滅？ 所有的懸念都將在下週五、六揭曉，香港觀眾可鎖定黃Viu，第一時間與南韓同步追看！

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞