《殭屍校園》「南拉秀赫CP」又有售後！羅門給趙怡賢送上應援咖啡車：「人類為仙女應援」

《殭屍校園》的「南拉秀赫CP」趙怡賢＆羅門（朴所羅門）受到許多觀眾的喜愛，今天又有售後啦！

趙怡賢近日正在拍攝新劇《牽牛和仙女》，今日（26）收到來自羅門的應援咖啡車，她也通過 IG 限時動態分享認證照，並表示：「隔壁小區的人類羅門 ㅋㅋㅋㅋㅋ 可愛」、「謝謝你！羅門啊。」

咖啡車上的橫幅寫著：「隔壁小區的人類羅門來給仙女成雅應援啦！趙怡賢加油。」旁邊的看板也寫著：「《牽牛和仙女》所有演員和工作人員們，請好好享用！天氣很冷，請小心別感冒 -羅門敬上-。」咖啡杯的杯套也印上「花仙女趙怡賢」。（「成雅」是趙怡賢在《牽牛和仙女》的角色名，「人類」是是羅門的新劇《今天開始是人類》）



趙怡賢與秋英宇正在拍攝《牽牛和仙女》，這是一部講述女高中生巫婆親自尋找初戀故事的幻想羅曼史劇。羅門也確定和金惠奫合作新劇《今天開始是人類》，該劇講述九尾狐和足球明星選手之間的故事。



而《殭屍校園》在2022年中就宣布確定製作第二季，原訂計劃今年開始製作，但為了更好的製作環境和更高的完成度，推遲了製作日程。出演第一季的「青山」尹燦榮、「溫召」朴持厚、「秀赫」羅門、「班長南拉」趙怡賢都會繼續出演第二季，還新加入盧允瑞，希望可以快點看到啊！！



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