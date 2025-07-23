蔓延到首爾的殭屍！《殭屍校園》第二季開拍：「原班人馬」朴持厚、尹燦榮、趙怡賢和羅門回歸，還有新角色加入！

《殭屍校園》2022年6月宣布製作第二季，終於有新消息了！還是原班人馬回歸啊！

《殭屍校園》講述在喪屍病毒肆虐的孝山市高中裡，無路可逃的學生們以及想要營救他們的人們經歷無法預測的極端狀況後發生的故事。爲了生存而展開的殊死搏鬥，在極端情況下互相守護的友情和愛情。公開後28天內累計收看5億6078萬次，掀起一股追劇旋風。



《殭屍校園》在2022年6月確定製作第二季，原訂計劃2024年開始製作，但為了更好的製作環境和更高的完成度，而推遲製作日程。今天終於等到新消息，Netflix 公開主演們的合照和劇本閱讀照。



以擴張的世界觀和規模回歸的《殭屍校園》第二季中，認爲一切都結束並回歸日常的瞬間，新的殭屍病毒將覆蓋韓國首都首爾。最重要的是變得更加強大的演員們朴持厚、尹燦榮、趙怡賢和羅門，他們會以怎樣的面貌活躍？也備受關注



此外，還有新的角色加入，李敏宰飾演溫召（朴持厚 飾）的大學前輩馬陸；金施恩飾演縱橫於學生會和社團的「Insider」大學生朱蘭；盧載沅飾演國家情報院的韓斗錫組長；尹可而飾演以直言不諱爲主要特長的活潑的大學生雅兒。



而第二季一樣由李在奎導演和千成日編劇再次攜手合作，希望可以快點看到啦！

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