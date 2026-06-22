惊！《僵尸校园》「恩智」吴惠秀无预警自爆「已婚当妈」！悄组家庭震惊全网：完全没消息啊

还记得在Netflix夯剧《僵尸校园》中，饰演二年一班学生「闵恩智」、在校园里长期遭受霸凌孤立，甚至被恶霸尹奎男逼迫拍下脱衣影片的可怜女孩吗？

演员吴惠秀21日突然抛出震撼弹，公开宣布自己已经结婚并升格当妈妈了！由於她从未对外透露过恋爱、结婚或怀孕的任何消息，这番迟来的告白让大批粉丝和网友惊呼：「完全没徵兆啊！」

吴惠秀21日在个人社群平台发文，开头就先向粉丝道歉：「真的好久没跟大家问候了。 这段时间没有特别说明什么，就这样静静地度过日子，听说有很多人都在好奇我的近况，也很担心我。」她接著感性说道：「今天我想带著满满的真心，给大家一个有点迟来的问候。」



她坦言这几年生活发生了巨大的变化：「我遇到了人生的伴侣，组建了全新的家庭，也遇到了彻底改变我世界的重要存在。」虽然没有明确说出「重要存在」就是孩子，但随文附上的照片中，她抱著女儿入镜，幸福满溢的日常模样证实间接了她已为人母的事实。她表示，组成家庭后，她的日常被染上了截然不同的色彩：「在这个过程中，我学到了很多、也成长了很多，让我能够不是以演员的身分，而是作为一个普通人，好好地审视自己。」她也坦言正因为沉浸在新生活里，演艺活动和社群空间才会不知不觉空了这么久。



不过吴惠秀也强调自己并没有忘记演戏的初心：「我一直记得在看不见的地方，大家送给我的应援和温暖心意。 我依然热爱演戏，未来也会继续以演员的身分，带著好作品、好样子来跟大家见面。 」她更预告往后不仅会分享演员吴惠秀的工作日常，也会慢慢和大家分享作为一个普通人所经历和感受到的各种故事，并温暖喊话：「如果大家能继续陪著我就太好了，以后会更常来找大家的！」



吴惠秀过去凭藉《僵尸校园》中的悲情角色打开知名度，后续在《非常律师禹英禑》中也有亮眼表现，细腻演技让观众留下深刻印象。 如今她无预警公开结婚生子的消息，虽然让粉丝又惊又喜，但看到她抱著女儿露出幸福笑容的模样，大家也纷纷留言区献上祝福：「完全不知道你当妈了！恭喜！」、「天啊，藏得太好了吧！」、「恩智啊，现在要幸福喔！」

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