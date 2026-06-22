韓媒曝《外傷重症中心》第二、第三季同步製作！朱智勛、秋泳愚等原班人馬有望回歸，Netflix回應了

《外傷重症中心》真的要拍第二、第三季了嗎？韓媒今日（22日）傳出消息，Netflix 熱門醫療劇《外傷重症中心》不僅有望推出第二季，甚至可能與第三季同步製作，讓不少劇迷又驚又喜。

根據韓媒報導，《外傷重症中心》預計於今年10月正式展開第二季拍攝，製作團隊目前規劃第二、第三季同步推進。其中第二季將共8集，目前劇本已完成前4集。新一季故事將延續天才外科醫師白江赫（朱智勛 飾）的旅程，描繪他巡迴各地重症外傷中心時所發生的全新故事。



據悉，第一季主演朱智勛、秋泳愚、賀營、尹敬浩等人都有望回歸演出，並預計隨著不同故事加入新角色，進一步擴展《外傷重症中心》的世界觀。

不過針對續作消息，Netflix 方面也出面回應表示，目前確實正以正面方向討論後續製作，但尚未正式確定，若有具體內容將於日後另行公布。因此，外界盛傳的同步製作與拍攝計畫，目前仍有待官方後續證實。



《外傷重症中心》改編自同名網漫，講述曾活躍於戰地的天才外科醫師白江赫，受命重建名存實亡的重症外傷團隊，在生死一線間拯救患者的故事。作品於2025年1月上線後迅速掀起熱潮，不僅連續22天穩坐 Netflix 韓國區排行榜冠軍，更登上 Netflix 全球非英語電視節目排行榜第一名，成為當年最具代表性的韓劇之一。



除了收視與話題雙豐收外，《外傷重症中心》在各大頒獎典禮也表現亮眼。朱智勛憑藉劇中白江赫一角接連拿下《第61屆百想藝術大獎》與《第4屆青龍系列大獎》最佳男主角，作品本身也榮獲《第4屆青龍系列大獎》及《第20屆首爾電視劇大獎》最佳作品獎。如今續作消息接連曝光，雖然 Netflix 尚未正式拍板定案，仍讓不少劇迷興奮不已，紛紛敲碗白江赫與重症外傷團隊早日回歸。



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