《新进社员姜会长》收视破11%，超车《姜南顺》空降JTBC历代第8！大结局前夕惊爆「换魂危机」

由《财阀家的小儿子》原著作家山景与「狗血教母」金顺玉强强联手打造的 JTBC 奇幻复仇剧《新进社员姜会长》，昨-134台上135-日播出第 8 集直接开挂！根据尼尔森韩国最新数据，全国收视率疯狂飙到 11. %、瞬间最高冲破 12%！超猛气势直接压过昔日大热剧《大力女子姜南顺》（10.4%）与《协商的技术》（10.3%），强势空降 JTBC 历代金土剧收视榜第 8 名！

这一集的剧情也让人猜不到走向，双重反转直接让萤幕前的观众集体吓疯！



***以下涉及第8集关键内容***



本集高能剧情中，被最盛集团会长「姜龙虎」（孙贤周 饰）灵魂附身的新进职员「黄浚炫」（李浚荣 饰），原本以为成功阻止了长女兼最盛化学社长「姜在京」（田慧振 饰）的暴走，没想到迎来了却更绝望的致命危机。

手段狠辣的姜在京将秘密资金的脏水全部泼给亲弟弟「姜在成」（晋久 饰），亲手把兄弟交给检方，随后对黄浚炫与姜莞尔（李宙明 饰）露出狰狞真面目，嚣张表示两人的阻挠反而彻底激发了她的权欲野心。 黑化升级的她不仅将代理会长李相载（金宗泰 饰）抹黑成篡位恶人，更将「大规模裁员案」甩锅给战略企划组，逼得黄浚炫等人不得不背上刽子手的黑锅，导致战略组内部因立场不同首度爆发强烈内讧。



然而，黄浚炫在独自审查人事档案时，惊觉姜在京的真实阴谋竟然是将最盛物产的氢气事业部「打包贱卖」给太和集团。 面对黄浚炫的质询，姜在京揭开多年伤疤，控诉父亲当年偏心夺走她的项目并转让给姜在成，埋下刺骨怨恨。

黄浚炫这才惊觉，搅得集团天翻地覆的万恶之源竟是当年的自己！痛苦之余，他狠心使出了「玉石俱焚」自损大招：将丑闻全推给躺在医院的自己（姜龙虎）。 在毫无退路的绝望现实面前，战略企划组最终只能满腹苦涩地妥协。



就在姜在成顺利回归、眼看要踩下煞车时，编剧在尾声再次抛出反转！姜在京只身前往姜龙虎病房，随后医院响起病危呼救广播，媒体同步发布「姜龙虎会长死亡」速报！同一时间，庆功宴上的黄浚炫突然面露痛苦神情，当场昏迷倒地！



究竟姜在京对亲生父亲下了什么毒手？ 黄浚炫体内的会长灵魂，是否会因肉身死亡而灰飞烟灭？ 所有的悬念都将在下周五、六揭晓，香港观众可锁定黄Viu，第一时间与南韩同步追看！

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