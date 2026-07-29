宋江、李濬榮「顏值爆發」！新劇《四手聯彈》制服同框「17歲青春神顏」掀期待

tvN全新週末劇《四手聯彈，兩首奏鳴曲》公開了宋江與李濬榮展現耀眼17歲青春模樣的全新海報，兩人穿上制服，勾起青春歲月的一頁，也讓人更好奇這對同齡好友會碰撞出怎樣的化學反應。

《四手聯彈》講述一群就讀於聚集音樂天才的藝術高中的年輕人，在校園中展開友情、愛情、競爭與成長故事。

劇中，鋼琴家姜飛悟（宋江 飾）與崔正瑤（李濬榮 飾）將成為彼此人生中最重要的變奏，譜寫一段特別的緣分。官方此次公開描繪兩人燦爛學生時代的「17歲」主題海報，更加深外界對作品的期待。



照片中，身穿韓國藝術高中制服的同齡好友姜飛悟與崔正瑤散發青澀又溫暖的氛圍。兩人背靠著背、露出燦爛笑容的瞬間，令人想起學生時代曾與好友一起留下的青春紀念照。

其中，姜飛悟望向鏡頭露出微笑，定格珍貴回憶的一刻；崔正瑤則閉上雙眼，彷彿全心享受當下的美好時光。搭配海報上的標語「當音符交會的瞬間，一段美妙絕倫的和諧樂章就此誕生」，象徵著不同旋律交織成優美和聲，也讓人更加期待性格迥異的兩人，將攜手完成屬於他們的特別協奏。





這部劇除了是宋江退伍後的首部復出作品，同時也是李濬榮入伍前拍攝的最後一部電視劇，因此備受關注。憑藉兩人亮眼的外貌與紮實的演技，他們將攜手描繪出最耀眼的青春友情，更讓觀眾期待值持續升溫。



《四手聯彈，兩首奏鳴曲》預計於8月29日首播，海外由Netflix上線。



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