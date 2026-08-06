「第二次人生」如何去愛？《我的剩餘戀愛》首播聚焦「絕症青年」朗讀日記全場淚崩，創新約會機制「初見面竟撞見舊識」！

韓國戀愛真人秀節目再次大膽創新！SBS最新推出的戀愛綜藝節目《我的剩餘戀愛》，主題不再是前任相聚或熟齡婚姻，而是將鏡頭對準一群曾罹患絕症、或曾與死神擦肩而過的 20 至 30 歲年輕人，記錄他們重新跨越陰霾、勇敢尋找愛情的過程。原本以為氣氛會有點沉重，沒想到第一集首播後，全網觀眾滿滿都是療癒與感動！

《我的剩餘戀愛》於 3 日首播，在一眾千篇一律的戀綜模式中，選擇了極具衝擊力的切入點。節目中，嘉賓們初次見面時既興奮又帶點尷尬，隨後在節目組安排下朗讀與病魔抗爭期間的日記，小心翼翼地向彼此敞開心扉——從四期癌症確診、全胃切除手術，到曾經瀕臨死亡的絕望時刻。



即便如今多數人已痊癒或進入後續治療，但當再次回想那段經歷時，依然數度哽咽。這不僅讓觀察室裡的 MC 李世榮、以及童年曾有抗癌經歷的崔叡娜頻頻擦淚，曾走過相似歷程的男女嘉賓們更是感到深深的理解和共鳴，自然而然地為努力擺脫病魔的彼此鼓掌打氣。



走出陰霾展現真我！親情羈絆成最強後盾

值得讚賞的是，節目並未刻意賣慘或聚焦於沉重痛苦，而是展現了這群年輕人最真實的生活姿態。不少男嘉賓在發病前酷愛運動、身強體壯，甚至曾在海軍陸戰隊服役、立志當消防員，卻在 20 歲出頭甚至僅僅 14 歲、人生才剛要起飛的年紀突然被診斷患癌。他們坦言當下的第一反應其實不是憤怒，而是不知所措，甚至難以向父母開口。



然而令人動容的是，家人的愛成了最堅固的後盾：嘉賓金善浩的父母不斷給予無條件的信任與安慰；徐露彬的姐姐更主動提供骨髓移植，並認為救妹妹是理所當然的事，這些溫暖細節無一不讓螢幕前的觀眾既心疼又深受鼓舞。



診斷書留下「最美一句話」！笑中帶淚太感人

抗癌療程總是漫長又充滿變數，節目中最催淚的瞬間之一，莫過善浩回憶道，在經歷無數次複診檢查後，終於拿到一張幾近空白的診斷書，上面沒有密密麻麻的病況描述，只有簡單的一句話：「辛苦了，以後不用再來複診了。」這句話讓現場另一位嘉賓金倫基當場淚崩。原來他去年剛確診胃癌並進行了全胃切除，目前仍在接受化療，這句「痊癒判定」無疑是他夢寐以求的目標。



不過大家並未沉浸在悲傷中，隨後當女嘉賓姜敏英聊到因為注射類固醇而食欲大增、能一口氣吃掉一整盒 Pizza 時，他羨慕地笑說：「感覺很好吃啊！」真誠可愛的反應立刻讓全場破涕為笑。



許多嘉賓也在節目中大方分享了治療帶來的副作用與後遺症，甚至坦言曾因生病而被前任甩掉的經歷，引發極大共鳴。但更震撼人心的是，當他們走出停滯的時間重新面對生活時，展現出的陽光與自信，連彼此都驚呼完全看不出是曾經身患絕症的人！節目組沒有過度煽情，而是透過最真實的態度感染觀眾，讓人忍不住想為這群勇敢的人加油！



創新「100分鐘時間方塊」約會機制！驚爆「認出舊識」引暴動

除了情感動人，節目的約會機制也十分創新吸睛！每人每天會獲得 100 分鐘，並以 10 個「時間方塊」作為象徵。嘉賓們需要分配時間給心儀對象，若雙方互選且給予的時間加起來超過 100 分鐘，就能順利展開浪漫約會！

第一集尾聲更拋出震撼彈——善浩私下坦言，自己似乎在現場發現了一位「原本就認識的人」，但不確定對方是否還記得自己，此言一出直接讓觀察室 MC 群集體暴動！回想登場細節，女嘉賓姜敏英曾坦言喜歡「像小唐狗一樣的薯仔」類型的男生，入場後便精準鎖定善浩；而善浩則在第一位女嘉賓鄭藝知登場時緊張到抓緊胸口，連 MC DK 都十分看好這對 CP！究竟令善浩念念不忘的「她」到底是誰？



《我的剩餘戀愛》每週二深夜更新一集，香港地區可透過 Viu 同步追播！這檔集結了療癒、勇氣、歡笑與淚水的獨特戀綜，絕對是今年不容錯過的年度神作！



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