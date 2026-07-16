宋江、李濬榮同框合體！《四手聯彈》雙人海報公開，閉眼共奏畫面美帥屏息！8月29日正式開戰

tvN全新週末劇《四手聯彈》14日公開兩位男主角宋江與李濬榮的雙人海報，兩大男神同框畫面一釋出，立刻引爆粉絲討論潮！

海報中，宋江飾演的鋼琴家「姜飛傲」和李濬榮飾演的「崔正耀」在幽暗的演奏廳裡並肩坐在同一架鋼琴前。兩人都閉上雙眼，完全沉浸在四手聯彈的演奏之中，用四隻手共同完成一首曲子。那種只專注於彼此呼吸與默契的神情，完美傳達出「誰也無法介入」的兩大天才之間深刻的心靈交會。



黑白對比強烈的造型更是吸睛焦點！截然不同風格的服裝，象徵著姜飛傲和崔正耀各自獨特的個性與感性，也暗示了兩人既是完美搭檔、又同時望向同一座頂峰的競爭關係。海報上「一架鋼琴，兩位天才」的標語，更預告了這段既特別又複雜的緣分。光是這張雙人海報就已經濃縮了姜飛傲和崔正耀即將展開的協奏與競爭、友情與成長。兩人越是合作就越發光，越是正面對決就越激烈，這種微妙關係讓觀眾期待值直線飆升。

《四手聯彈》以聚集音樂天才的藝術高中為背景，描繪青春歲月中的友情、愛情、競爭與成長，預計8月29日首播，樂迷和劇迷們可千萬別錯過啦！



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞