入帳前後對比驚人！《機智醫生生活》「大熊醫生」金大明「瘦」若兩人！調侃：是按市價收費喔

還記得在《機智醫生生活》裡總是帶著溫暖笑容、有點圓潤可愛的「碩亨」嗎？ 演員金大明最近整個人小了一號，暴瘦模樣嚇壞一票粉絲！他日前登上綜藝節目《拜託了冰箱》，超明顯的體型變化立刻成為全場焦點，而他也首度鬆口透露背後的驚人原因。

日前金大明與新劇搭檔南宮珉一起作客JTBC《拜託了冰箱》，他一現身攝影棚，在場來賓全都瞪大雙眼，驚呼連連：「真的變超瘦！」、「整個人都消腫的感覺！」向來以親和圓潤形象深植人心的他，這回瘦到下巴線條都跑出來，反差之大讓主持群忍不住追問到底發生什麼事。

面對大家的驚訝，金大明淡定表示：「我就是依照接演的角色來調整體重，該增胖就增胖，該減重就減重。」為了完美詮釋角色，他不惜讓體重上下劇烈擺動，超敬業態度讓全場超佩服。 主持人金成柱聽完驚嘆：「原來你也會這樣做啊！」金大明立刻幽默接話：「因為有收到錢嘛~」逗得全場笑翻。 一旁的安貞煥也開玩笑補槍：「所以是算一公斤多少錢嗎？」金大明更是配合演出，機智回應：「是照市價喔！」展現超強綜藝感。



金大明過去憑藉《未生》、《機智醫生生活》系列、《協商的技術》等作品，以紮實演技獲得觀眾肯定，溫暖又療癒的形象深植人心。 這回為戲暴風減重，也讓外界更加好奇他在新作中的角色設定。



而他和南宮珉主演的KBS 2TV全新週末劇《婚姻之後》即將開播，屆時粉絲們就能一睹他變身後的嶄新面貌！瘦身有成的金大明會帶來什麼樣的演技變奏，備受期待。

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