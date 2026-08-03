《殺手媽咪》、《婚姻之後》接棒《金特務》　收視雙雙飆升至7～8%創新高！

SBS《金特務：本色回歸》完結後，週末黃金時段的收視版圖開始出現變化。MBC金土劇《殺手媽咪》與KBS 2TV週末迷你劇《婚姻之後》收視率雙雙上升。

根據收視率調查公司尼爾森韓國統計，1日播出的《殺手媽咪》第2集，全國家戶收視率達8.0%，比首集的7.4%上升0.6個百分點；首都圈家戶收視率則為7.9%，登上所有金土劇收視冠軍。



當天播出的劇情中，女主角柳寶娜（孔曉振 飾）與曾是過去案件目擊者、如今以新進員工身分現身的毒殺專家吳炫南（河律莉 飾）正面對決。吳炫南對劉寶娜的丈夫權泰成（鄭準元 飾）下了必須在1小時內服用解毒劑的毒藥進行威脅，而劉寶娜則毫不猶豫舉槍對峙，該場面瞬間將收視率推升至最高10.6%。《殺手媽咪》第3集將於7日晚間9點50分播出。

另一方面，同時段競爭作品完結所帶來的效應，也延續到週末劇市場。KBS 2TV《婚姻之後》第9集於同日播出，全國家戶收視率達7.6%，刷新自身最高收視紀錄，分段最高收視更衝上8.9%。



第9集中，手持染血鐵鎚的盧滿喜（金大明 飾）突然出現在高世允（李雪 飾）面前，劇情緊張升溫。其中，高世允聯絡不上丈夫姜泰柱（南宮珉 飾），獨自走在停車場的場面，更創下全劇最高收視，隔天第10集也維持在7.2%的高收視，男女主也在這一集的綁架事件後化解了彼此間的誤會和不信任，淚流滿面地和好如初。

《婚姻之後》距離大結局只剩兩集，觀眾的目光都聚焦在結局的走向，第11、12集將在週六、週日晚間9點20分播出，海外由Disney+上線。



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