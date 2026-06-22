入帐前后对比惊人！《机智医生生活》「大熊医生」金大明「瘦」若两人！调侃：是按市价收费喔

还记得在《机智医生生活》里总是带著温暖笑容、有点圆润可爱的「硕亨」吗？ 演员金大明最近整个人小了一号，暴瘦模样吓坏一票粉丝！他日前登上综艺节目《拜托了冰箱》，超明显的体型变化立刻成为全场焦点，而他也首度松口透露背后的惊人原因。

日前金大明与新剧搭档南宫珉一起作客JTBC《拜托了冰箱》，他一现身摄影棚，在场来宾全都瞪大双眼，惊呼连连：「真的变超瘦！」、「整个人都消肿的感觉！」向来以亲和圆润形象深植人心的他，这回瘦到下巴线条都跑出来，反差之大让主持群忍不住追问到底发生什么事。

面对大家的惊讶，金大明淡定表示：「我就是依照接演的角色来调整体重，该增胖就增胖，该减重就减重。」为了完美诠释角色，他不惜让体重上下剧烈摆动，超敬业态度让全场超佩服。 主持人金成柱听完惊叹：「原来你也会这样做啊！」金大明立刻幽默接话：「因为有收到钱嘛~」逗得全场笑翻。 一旁的安贞焕也开玩笑补枪：「所以是算一公斤多少钱吗？」金大明更是配合演出，机智回应：「是照市价喔！」展现超强综艺感。



金大明过去凭藉《未生》、《机智医生生活》系列、《协商的技术》等作品，以扎实演技获得观众肯定，温暖又疗愈的形象深植人心。 这回为戏暴风减重，也让外界更加好奇他在新作中的角色设定。



而他和南宫珉主演的KBS 2TV全新周末剧《婚姻之后》即将开播，届时粉丝们就能一睹他变身后的崭新面貌！瘦身有成的金大明会带来什么样的演技变奏，备受期待。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻