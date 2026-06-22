裴勇俊一家四口現身新加坡，53歲真實狀態全曝光！網友嚇傻「這真的是勇sama？」同船遊客親曝：本人還是超帥！

曾經的韓流頂級男神「勇sama」裴勇俊，近期與愛妻朴秀真帶著一對兒女在新加坡度假，一連串被粉絲捕獲的「野生照」在社群網路上瘋傳，他如今的驚人狀態再度掀起熱議！

還記得當年風靡全亞洲的《冬季戀歌》裡的深情暖男嗎？ 現年53歲的裴勇俊，婚後幾乎退居螢光幕後，專心當起好老公、好爸爸。 近日他們一家四口被直擊現身新加坡的迪士尼探險郵輪，隨著更多側拍影片和目擊心得流出，這位昔日男神的「務實奶爸」模樣與白髮造型，讓網友驚呼連連。



최근 포착된 배용준 근황



1972년생 욘사마 형님,

싱가폴에서 디즈니 크루즈에서

흰 머리 질끈 묶은 백발 장발 포착됨.



겨울연가가 대체 언제적 드라마인데,

세월이 벌써 이렇게 흘러서 한 가정을

지키는 50대 중반 아빠가 되셨네요... pic.twitter.com/tuYx5k4gI5 — 쪼리(JJory) (@TBJorry) June 21, 2026

從曝光的照片中可以看到裴勇俊一下郵輪，就立刻化身「家庭挑夫」，二話不說扛起一家大小的沉重行李，體貼地讓老婆朴秀真專心在旁邊照顧兩個寶貝孩子。 他不僅沒戴帽子，還大方展露出一頭近乎全白的瀟灑長髮，雖然臉上戴著口罩，但依舊藏不住那份超凡的明星氣場; 而身旁的朴秀真儘管也已年過40，但清純氣質依舊，夫妻倆即使低調現身，還是立刻成為全場焦點。



원조 한류 스타 욘사마 배용준…



1972년생(53세)



이제 많이 늙었네요… pic.twitter.com/3nzd8Jaq6f — MC호랭이 (@wiriness) June 21, 2026

這趟新加坡之旅早在8日就已被當地媒體《聯合早報》披露，當時裴勇俊以綁起白髮、戴帽配眼鏡的輕便裝扮，悠閒享受天倫之樂的照片就已引發討論。 畢竟這是他自2011年特別客串韓劇《Dream High》後，幾乎長達10多年沒有公開亮相，這次罕見曝光，外界對他外貌的變化自然關注度破表。



更有同船的幸運網友事後分享「實測心得」，大讚男神風采不減當年。 該網友透露：「除了頭髮變白之外，真的保養得很好，小麥色的健康肌膚看起來超有型，而且身高很高，整個人的氣場就是不一樣，當下完全明白為什麼他是巨星，本人真的還是很帥！」



裴勇俊與朴秀真於2015年結婚，育有一子一女，一家四口在2022年移居夏威夷，還曾被爆出大手筆捐贈鉅款給孩子就讀的當地貴族私校，顯見對子女教育的高度重視。 這次短暫的星馬家族旅遊，也讓久違的粉絲們一窺這位韓流始祖男神的幸福日常。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞