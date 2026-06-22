乾嘔影片全網炸鍋！Jessica遭罵對粉絲沒禮貌，直播喊冤：是因為粉絲說了年紀

前少女時代成員Jessica最近飛往中國上海工作，沒想到在機場的一連串舉動意外引爆網友論戰。

Jessica 12日抵達上海浦東機場，現場擠滿前來接機的粉絲，她在保鑣和經紀人護送下快步離開，但身邊始終有大批粉絲拿著相機緊跟跟拍。

隨後網路上流傳一段機場影片，只見Jessica被人群團團包圍，突然她用手摀住鼻子、眉頭深鎖，接著更做出乾嘔的動作，還伸手壓住胸口。 另一段影片也清楚拍到她遮住口鼻、一臉不舒服的表情。 畫面曝光後立刻引發熱議，不少網友解讀她是在嫌棄粉絲身上的體味，紛紛開罵：「公主病太嚴重了吧」、「對粉絲也太沒禮貌」。 不過也有粉絲替她緩頰：「乾嘔是生理反應，真的不能控制」、「到底味道要多重才會讓她這樣」，兩派說法在網路上吵翻天。



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2026/06/12

China Shanghai airport arrival(from Korea)

It looks really smelly#JessicaJung Jessica Jung #제시카 제시카 潔西卡 鄭秀妍 ジェシカ pic.twitter.com/pyHnQGJh1R — 220cmjessica (@220cmjessica) June 12, 2026

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2026/06/12

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Fans said there seemed to be a foul smell there#JessicaJung Jessica Jung #제시카 제시카 潔西卡 鄭秀妍 ジェシカ pic.twitter.com/eKF59A7hNf — 220cmjessica (@220cmjessica) June 12, 2026

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#JessicaJung Jessica Jung #제시카 제시카 潔西卡 鄭秀妍 ジェシカ pic.twitter.com/rcwv49NhIg — 220cmjessica (@220cmjessica) June 12, 2026

眼看爭議越滾越大，Jessica 日前乾脆開直播親自還原真相。 她在直播中無奈解釋：「有一位粉絲跟我說昨天是她生日，我就問她幾歲，結果她說21歲。 我當下太驚訝了，就問她『你怎麼會認識我？ 你為什麼會在這裡？』」她強調自己不是因為聞到味道才有那些反應，而是被粉絲的「超年輕年紀」嚇到，一時太震驚才會出現那些表情動作。



雖然Jessica已經出面說明，但這場風波似乎還沒完全平息。 部份網友選擇相信她的說法，但也有人仍抱持懷疑態度，繼續在網路上討論。Jessica 2007年以少女時代成員身分出道，2014年退出團體後主要在大中華區發展個人事業。 她最近也難得回歸韓國螢光幕，在《SNL Korea》第8季的Krystal特輯中驚喜現身，為妹妹月台，再次引發不少舊粉絲的關注。



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