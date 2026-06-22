裴勇俊一家四口现身新加坡，53岁真实状态全曝光！网友吓傻「这真的是勇sama？」同船游客亲曝：本人还是超帅！

曾经的韩流顶级男神「勇sama」裴勇俊，近期与爱妻朴秀真带著一对儿女在新加坡度假，一连串被粉丝捕获的「野生照」在社群网路上疯传，他如今的惊人状态再度掀起热议！

还记得当年风靡全亚洲的《冬季恋歌》里的深情暖男吗？ 现年53岁的裴勇俊，婚后几乎退居萤光幕后，专心当起好老公、好爸爸。 近日他们一家四口被直击现身新加坡的迪士尼探险邮轮，随著更多侧拍影片和目击心得流出，这位昔日男神的「务实奶爸」模样与白发造型，让网友惊呼连连。



최근 포착된 배용준 근황



1972년생 욘사마 형님,

싱가폴에서 디즈니 크루즈에서

흰 머리 질끈 묶은 백발 장발 포착됨.



겨울연가가 대체 언제적 드라마인데,

세월이 벌써 이렇게 흘러서 한 가정을

지키는 50대 중반 아빠가 되셨네요... pic.twitter.com/tuYx5k4gI5 — 쪼리(JJory) (@TBJorry) June 21, 2026

从曝光的照片中可以看到裴勇俊一下邮轮，就立刻化身「家庭挑夫」，二话不说扛起一家大小的沉重行李，体贴地让老婆朴秀真专心在旁边照顾两个宝贝孩子。 他不仅没戴帽子，还大方展露出一头近乎全白的潇洒长发，虽然脸上戴著口罩，但依旧藏不住那份超凡的明星气场; 而身旁的朴秀真尽管也已年过40，但清纯气质依旧，夫妻俩即使低调现身，还是立刻成为全场焦点。



원조 한류 스타 욘사마 배용준…



1972년생(53세)



이제 많이 늙었네요… pic.twitter.com/3nzd8Jaq6f — MC호랭이 (@wiriness) June 21, 2026

这趟新加坡之旅早在8日就已被当地媒体《联合早报》披露，当时裴勇俊以绑起白发、戴帽配眼镜的轻便装扮，悠闲享受天伦之乐的照片就已引发讨论。 毕竟这是他自2011年特别客串韩剧《Dream High》后，几乎长达10多年没有公开亮相，这次罕见曝光，外界对他外貌的变化自然关注度破表。



更有同船的幸运网友事后分享「实测心得」，大赞男神风采不减当年。 该网友透露：「除了头发变白之外，真的保养得很好，小麦色的健康肌肤看起来超有型，而且身高很高，整个人的气场就是不一样，当下完全明白为什么他是巨星，本人真的还是很帅！」



裴勇俊与朴秀真於2015年结婚，育有一子一女，一家四口在2022年移居夏威夷，还曾被爆出大手笔捐赠巨款给孩子就读的当地贵族私校，显见对子女教育的高度重视。 这次短暂的星马家族旅游，也让久违的粉丝们一窥这位韩流始祖男神的幸福日常。

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