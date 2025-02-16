10年一部爆款劇，下一位「私生子」請就位！都說演過這位老戲骨的「兒子」一定火

說起演員鄭東煥，你可能不知道他是誰。

但小編若說他是「姜俊尚」的父親！



也是「金嘆」的父親！



還是「白司彥」的「祖父」！



你一定想起來是誰了吧！對，他就是擁有眾多「兒子」的鄭東煥，每隔10年就會迎來一部爆款韓劇，先是2002年的《冬季戀歌》，接著是2013年的《繼承者們》，又有2024年的《現在撥打的電話》， 然而每一部他都有一個重要的身份，那就是必有一個私生子！！！

《冬季戀歌》

在這部經典的愛情劇中，「國民男神」裴勇俊扮演的「「姜俊尚」」是一個命運多舛的角色——私生子，而生父就是鄭東煥扮演的「金振宇」。 身為父親，鄭東煥的演技可謂是含蓄得很，眼神里藏著一種複雜的糾結情緒。



《繼承者們》

男主角金嘆（李敏鎬飾）是帝國集團會長金南允（鄭東煥 飾）的私生子。 由於身份特殊，他從小就遠離家族的核心圈子。 金嘆與父親金會長的情感關係是《繼承者們》中的重要線索之一，展現了財閥家族中父子之間的權力博弈和情感糾葛。 鄭東煥通過精湛的演技，成功塑造了一個既複雜的父親形象，將上位掌權人的冷酷、強勢以及內心深處的矛盾演繹得淋漓盡致。



《現在撥打的電話》

這部劇裡，鄭東煥又又又多了一個私生子，名義上是祖父，實際上是男主「白司彥」（柳演錫 飾）的生父。 白會長是一個典型的傳統家長形象，性格強勢、威嚴，對家庭和事業有著極高的要求。國會議員、政黨總裁、國務總理，除了沒當過總統外，其他職務全都體驗過的政治人物，可惜3次大選全都失敗，若遇阻擋自己政治前途的人，他可以見人殺人，遇佛殺佛！90歲生日之前死亡......



鄭東煥這位「私生子之父」角色可謂是「無處不在」，每次都以不同的面貌和「生父身份貢獻著各自的情感衝擊波。 那麼，下一位「私生子」你準備好了嗎？？

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