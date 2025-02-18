話題聲中結婚的裴勇俊與朴秀珍，結婚10年傳出婚變一說

已離開韓國生活的裴勇俊與朴秀珍夫婦，日前隨著朴秀珍與所屬公司Keyeast解約的消息傳開，由於Keyeast就是裴勇俊所創立的公司，因此傳出了夫妻不和傳聞甚至離婚的推測。

不過裴勇俊早已在2018年把所有公司持股都賣給SM娛樂公司，獲得約400億韓元的價差，之後他就成為了教育服務公司的BOF investment的代表。朴秀珍則是女子團體Sugar出身，2015年嫁給了比她年長13歲的裴勇俊，當時也引發了話題討論，裴勇俊極度厭惡私生活遭到暴露。



2016年朴秀珍曾因為生下老大而引發了一些耍特權疑雲，譬如不顧醫院的規定而自行帶人進出等等，當時引發一些爭論。雖然醫院方表示沒有給予特殊權益，但朴秀珍的道歉卻沒有被人民所接受，於是後來朴秀珍便中斷了所有SNS的活動，低調生活。2024年1月她曾嘗試在IG上公開近況，但也因為湧入太多關注而隨即刪除。



裴勇俊則是除了《情定大飯店》與《冬季戀歌》後爆紅，2011年在特別演出《Dream High》之後就沒有以演員之姿在作品中與大家見面，大家也覺得他對於演員活動興趣缺缺，復出的機率也不高。裴勇俊夫妻總是偶爾傳出近況消息，不禁令人好奇。日前消息傳出裴勇俊延世醫療院捐贈了30億韓元，應該已是去年12月的事情了，2月16日才在SNS上傳開。而夫妻倆也向目前所居住的地區夏威夷知名私校進行捐款。



不過裴勇俊與朴秀珍夫妻仍極為低調，不在媒體上公開露面，離婚消息也純屬猜測，朴秀珍解約也相當可能只是因為不再有藝人相關活動，目前難以求證。

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