【韓網熱門】一直不認為裴勇浚是超級大帥哥，直到看到這張照片....

裴勇浚，曾經的韓流頂流，憑藉一部《冬日戀歌》，人氣紅遍全亞洲，如今早就從演員轉為幕後老闆。

最近theqoo上一則名為「一直不認為裴勇俊是超級大帥哥，直到看到這張照片....」的內容引爆熱議，一張多年前的舊照讓老粉絲們回憶起了「勇殿下」的神顏，也讓年輕網友狂呼「錯過了大叔的黃金期」！（從左至右：趙寅成、張赫、裴勇浚、金載沅、車勝元）



韓國網友評論：

1. 那時候不是有張東健、元斌、鄭雨盛、高修這些超級帥哥嗎？ 所以像這種溫柔型的帥哥感覺沒那麼受評價。

2. 哇，車勝元怎麼看起來這麼呆萌哈哈哈哈

3. 他一出道就是靠臉出名的，我也有那張專輯哈哈，趙寅成真的超帥

4. 小時候看《太王四神記》覺得他超端正帥氣

5. 我覺得裴勇俊反而因為「勇大人」（日本粉絲對裴勇俊的愛稱）這稱號在國內被低估了，但他當年真的超紅也超帥啊！

6. 哇有點像任時完，我以前沒發現，但真的類型差不多，甚至身材也好

7. 想再看到演員裴勇俊，他演技也很好ᅲ《我們真的愛過嗎》真的讓我哭慘ᅲ

8. 像是不同像素等級的帥哥

9. 那時候的帥哥真的一個比一個誇張

10. 我有親戚是整形外科醫生，他說眼睛大鼻子高這種濃顏比較容易複製，但要天生五官乾淨協調、線條漂亮很難，是一種自然雕刻的美，那才真正有個性又耐看

11. 哇，真的是乾淨系帥哥

12. 不算傳統那種濃顏帥哥，比較像是知性感、討喜感兼具的帥，他真的超紅。 旁邊的金載沅也是偏花美男而不是硬派型的

13. 他是典型帥哥，反而在韓國人氣有點要下滑的時候，《冬季戀歌》在日本大火，又被重新關注，之後就變成韓流明星的代表了。 但他本來就是超帥

14. 裴勇俊右邊那位我突然忘記名字了，一瞬間還以為是安孝燮，有點像

15. 裴勇俊其實把頭髮剪短、拿掉眼鏡就很帥，但因為《冬季戀歌》的造型關係，後來都留長髮加眼鏡，那個形象太油膩，反而破壞了他的原本氣質。 他是那種如果搭配現在流行的乾淨、時髦風格的話，一定會非常亮眼的臉

16. 可能因為他是「豆腐臉」類型（輪廓柔和），所以會有這種感覺

17. 全部都是神顏

18. 從《初戀》時期就是靠臉吃飯的代表人物之一啊

19. 我以前喜歡裴勇俊，他連聲音都是帥哥

20.我見過本人，裴勇俊比照片還要帥。 個子高，身材又結實又瘦削...... 是那種本人比照片還好看的少數演員之一，看到的時候超驚訝

21. 拜託不要說裴勇俊是「眼鏡帥哥」...... 他不戴眼鏡更帥好嗎...... ᅲᅲᅲ雖然《初戀》是比較舊的劇，但如果覺得太難入門的話，看《太王四神記》也能知道他真的超級帥！

22. 我只看到趙寅成和裴勇俊，裴勇俊有種很迷人的氛圍

23. 他當C位（中心）真的很合理......

24. 果然男生還是得有身高啊......

25. 哈...... 回來吧裴社長...... 連說要引退都沒說一聲就這樣走了，讓我強制脫飯（被迫不再當粉絲）ᅲᅲ

26. 他真的帥啦ᄏᄏᄏᄏᄏᄏ只是我偏好趙寅成、金載沅這型而已

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