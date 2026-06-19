【圖】BABYMONSTER Ahyeon、Rora 亮相品牌活動！以不同風格丹寧造型展現各自獨特魅力

女團 BABYMONSTER 成員 Ahyeon 與 Rora 於 18 日下午現身首爾城東區聖水洞某品牌旗艦店開幕紀念活動，兩人一現身便吸引現場目光。

當天 Ahyeon 與 Rora 以各具特色的丹寧造型亮相，在鏡頭前自信擺出各種姿勢。Ahyeon 身穿白色短版上衣搭配淺色牛仔褲，散發清新甜美的青春氣息；Rora 則以黑色背心搭配深色丹寧褲亮相，展現成熟俐落的氛圍，兩人以截然不同的風格詮釋丹寧時尚，各自展現獨特魅力。



此外，BABYMONSTER 在5月推出迷你三輯《춤 (CHOOM)》後，緊接著又於本月發行全新夏日單曲〈SUGAR HONEY ICE TEA〉，展現超高產的活動節奏。接下來，她們將於 6 月26日至28日在首爾蠶室室內體育館展開第二次世界巡演 「2026-27 BABYMONSTER WORLD TOUR [CHOOM]」，並陸續前往日本、亞洲、北美、歐洲及南美等地，共造訪18 座城市、舉辦27場演出，與世界各地的粉絲見面。持續滿檔的活動行程，也讓人更加期待 BABYMONSTER 在2026年帶來的精彩表現。



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