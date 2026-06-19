【图】BABYMONSTER Ahyeon、Rora 亮相品牌活动！以不同风格丹宁造型展现各自独特魅力

女团 BABYMONSTER 成员 Ahyeon 与 Rora 於 18 日下午现身首尔城东区圣水洞某品牌旗舰店开幕纪念活动，两人一现身便吸引现场目光。

当天 Ahyeon 与 Rora 以各具特色的丹宁造型亮相，在镜头前自信摆出各种姿势。Ahyeon 身穿白色短版上衣搭配浅色牛仔裤，散发清新甜美的青春气息；Rora 则以黑色背心搭配深色丹宁裤亮相，展现成熟俐落的氛围，两人以截然不同的风格诠释丹宁时尚，各自展现独特魅力。



此外，BABYMONSTER 在5月推出迷你三辑《춤 (CHOOM)》后，紧接著又於本月发行全新夏日单曲〈SUGAR HONEY ICE TEA〉，展现超高产的活动节奏。接下来，她们将於 6 月26日至28日在首尔蚕室室内体育馆展开第二次世界巡演 「2026-27 BABYMONSTER WORLD TOUR [CHOOM]」，并陆续前往日本、亚洲、北美、欧洲及南美等地，共造访18 座城市、举办27场演出，与世界各地的粉丝见面。持续满档的活动行程，也让人更加期待 BABYMONSTER 在2026年带来的精彩表现。



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