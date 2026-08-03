朱宇宰《青龍系列大獎》得獎後感性發文！曬邊佑錫合照「20多歲相遇，如今一起站上頒獎舞台」

朱宇宰得獎後的一段感性發文引發關注！他除了向一路支持自己的粉絲與夥伴表達感謝，也特別提到與邊佑錫從20多歲相識至今的珍貴緣分，並公開兩人的合照。

朱宇宰1日在 IG 分享獲得《第5屆青龍系列大獎》優秀男子綜藝人獎後的感想，表示突然獲得這麼大的獎項，當下「腦袋真的一片空白」。他也透露，當時的頒獎感言中還有許多沒能來得及感謝的人，因此透過社群向粉絲、節目夥伴以及一路陪伴自己的工作人員表達謝意。



其中，朱宇宰特別提到了與邊佑錫之間的珍貴緣分，寫道：「在20多歲還是小鬼的時候相遇，時間轉眼過去，如今能在這麼大的頒獎典禮上一起獲獎，是一起辛苦走過來的佑錫。」同時公開兩人的合照，回憶從年輕時相識，到多年後能在同一個舞台上分享喜悅的珍貴時刻。



除了邊佑錫外，朱宇宰也向一路支持自己的粉絲、《Screwballs》節目成員以及各個節目的合作夥伴表達感謝，並表示自己會珍惜這份心意，今後也會在自己的位置上繼續努力。



而朱宇宰與邊佑錫過去都曾以模特兒身分活動，從年輕時相識至今仍保持深厚友情。如今一人在綜藝領域展現魅力、一人在戲劇領域受到喜愛，兩人能在多年後於頒獎典禮上再次同框，也讓粉絲紛紛留言表示：「原來兩人認識這麼久了」、「這份友情真的太珍貴了」、「一起努力走到現在好感動」。

나 런닝맨 나올때 주우재만 봤는데 ㄹㅇ예능잘하고 변우석이랑 같이나올때도 친해서 나왔나보네 하고 관심없었어ㅜㅜㅜㅜ이년전부터 좋아했어야ㅜㅜ주우재가 겁나부러워짐 젭알...주우재 유튜브에 나오면안되나.. pic.twitter.com/fNhfXASPl4 — (@vtvtbysu) June 11, 2024

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