【K社韓國小百科】錯過站、急找廁所免驚！首爾地鐵「15分鐘內免費再進站」明日全面擴大，「4大限制」必看

未來搭乘南韓首都圈地鐵時，無論是因為內急想上廁所，還是不小心搭錯方向、坐過站而必須暫時跨出剪票口，只要在 15 分鐘之內重新進站搭車，將直接免除基本車資1,550 韓元，視同轉乘處理。

南韓國土交通部6月15日宣布，為了消除國民在日常生活中遇到的困擾，將從本月 20 日（週六）起正式實施這項「15 分鐘內再進站制度」。

過去搭乘 KORAIL 營運的路段時，若遇到想上廁所等緊急狀況，雖然可以按鈴呼叫站務人員引導走無障礙非付費閘門，但許多乘客往往因為不好意思呼叫工作人員，最後選擇自行刷卡出站，導致被迫多付一次基本車資。



事實上，自 2023 年起，首爾市旗下的首爾交通公社、首爾地鐵 9 號線、新林線、牛耳新設線等路段已率先實施了這項再進站制度，但行經首爾外地區的地鐵 1、3、4 號線路段，就無法享有這項優惠，經常引發乘客混淆與不便。

而本週末起，這項德政將進一步擴大適用到由韓國鐵道公社（KORAIL）所營運的地鐵 1、3、4 號線，以及水仁盆唐線、京義中央線、京江線和西海線等所有延伸路段。 其中，地鐵 1 號線適用區間包括「漣川至回基」、「南營至新昌」、「九老至仁川」; 3 號線為「大化至紙杻」; 4 號線則為「南泰嶺至烏耳島」。



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政策適用對象與四大注意限制

雖然政策擴大，但自由行旅客與通勤族仍需特別注意以下四大使用限制，以免仍被多扣車資：

1. 必須「同一車站、同一路線」的剪票口重新刷卡進站;

2. 民營線與仁川地鐵除外，包括機場鐵路、新盆唐線、金浦黃金線、議政府與龍仁輕軌，仁川地鐵 1、2 號線、地鐵 7 號線的「鵲屋站至石南站」路段。

3. 僅限交通卡（電子票證），單程票、定期券不適用。

4. 整趟旅程限用一次。

目前首爾地鐵的基本車資為 10 公里內 1,550 韓元，之後每 5 公里將加收 100 韓元。 國土交通部預期，隨著這項新制擴大上路，每年可望為乘客省下高達 56 億韓元的交通開銷。

國土交通部期待，透過這項制度的實施，未來不管是上廁所、確認遺失物、還是不小心搭錯方向等日常生活中不可避免的突發狀況，乘客都不必再承擔額外的車資負擔，這將大幅提升首都圈地鐵的搭乘便利性。

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