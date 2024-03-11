時隔1年Ahyeon首次登場！「BABYMONSTER」7人完整體回歸預告，影片公開立刻引發熱烈討論！

11日，YG娛樂公開旗下新女團「BABYMONSTER」首張迷你專輯《BABYMONS7ER》的預告影片。

公開的影片以緊張的警報聲和強烈的節奏感爲背景，Ruka、Pharita、Asa、Rami、Rora、Chiquita等6名成員展現充滿魅力的表情。特別是在最後的場面中，Ahyeon（鄭雅譞）終於登場了，雖然畫面只有短短幾秒，但散發出強烈的光環，留下與眾不同的存在感。



Ahyeon 作爲兼具唱歌、Rap、舞蹈、視覺等實力，被稱為「名副其實的 ACE 」而備受期待。出道前翻唱的《Dangerously》震撼眾人，不僅在國內，在全世界音樂粉絲中也獲得熱烈的反響，目前在 YouTube 上的點擊率接近4000萬。



恢復健康的 Ahyeon 將從4月1日0點發行的 BABYMONSTER 的首張迷你專輯《BABYMONS7ER》開始加入。雖然 BABYMONSTER 已經發表兩次歌曲，但是還未展開音樂節目、粉絲見面會等活動，以 Ahyeon 加入的這張專輯為起點，預計將會展開活躍的活動，而7人組的 BABYMONSTER 會展現什麼樣的音樂？預計將成爲 K-POP 市場關注的焦點。



隨著預告影片公開，也讓網友紛紛表示：「Ahyeon 終於回來了」、「終於等到完整體」、「影片的品質能不能在做的高一點？」、「最後那個孩子的眼神和氣場最棒」、「只有孩子們的長得好看，但是影片好土啊」、「Ahyeon 太亮眼了」、「是中小企業的色調，YG有點過時了」等等。

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