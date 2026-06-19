ILLIT Moka 回歸活動一個月後再次暫停活動！因過度緊張與焦慮症狀需休養，公司：將全力支持恢復健康

今日（19日），女團 ILLIT 的經紀公司 BELIFT LAB 透過官方粉絲社群宣布，Moka 將暫停活動，專心休養恢復健康。

BELIFT LAB 表示：「Moka 從迷你4輯回歸準備期間開始，因過度緊張與焦慮症狀，一直同步接受治療並進行恢復。雖然出於希望與粉絲見面的強烈意願，她仍參與了最後一週的音樂節目活動，但公司判斷她目前需要更加穩定且充分的休息，因此與 Moka 本人及成員們進行慎重討論後，決定讓她暫時停止所有行程，專心投入健康恢復。」



因此，ILLIT 接下來將暫時以4人形式展開活動，由 Yunah、Minju、Wonhee、Iroha 繼續進行團體行程。經紀公司也表示：「為了讓 Moka 能夠恢復健康，並再次以更好的狀態站在粉絲面前，公司將全力提供恢復與穩定所需的支持。」同時也向粉絲請求給予 Moka 溫暖的應援與理解。



此前，Moka 曾於今年4月迷你4輯《MAMIHLAPINATAPAI》回歸前，因健康問題暫停活動。之後她於上個月29日登上《音樂銀行》舞台重新回歸，但為了獲得更充分的休息與恢復，最終再次決定暫時離開團體行程。



希望 Moka 能夠放下壓力，好好休息、恢復健康，期待她以更好的狀態再次與粉絲見面呀！

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