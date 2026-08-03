抗癌6年兩度復發！《請回答1988》「餘暉」崔盛元淚灑節目，爆手術副作用：指甲龜裂、呼吸喘

演員崔盛元憑藉經典韓劇《請回答1988》中飾演德善弟弟「成餘暉」一角走紅，憨厚形象深受觀眾喜愛。然而，正當他演藝事業蒸蒸日上之際，卻不幸罹患急性白血病（血癌），多年來屢次與病魔頑強抗爭。近日，他攜手圈內相識 20 年的好友們登上 KBS 經典重啟綜藝《Happy Together-因為不是一個人所以很好》，重溫這段艱辛的抗癌路，忍不住當場眼眶泛紅落淚。

即將於 7 日播出的節目中，崔盛元與朴海秀、林徹洙、朴載雄這四位 20 年摯友一同亮相。在最新釋出的預告片中，主持人張恆準謹慎又心疼地提起，崔盛元當年是在事業巔峰期突然傳出罹病噩耗。對此，崔盛元忍不住掉下眼淚坦言：「2016 年第一次發病，後來竟然又復發……真的非常非常辛苦，甚至到了這輩子都不想再去回想的地步。」好兄弟林徹洙回憶當時表示：「真的嚇壞了，那天一邊走一邊哭了很久。」



崔盛元在 2015 年演出《請回答1988》爆紅，隔年卻被敲了一記沉重警鐘——確診急性白血病，被迫全面停工。雖然 2018 年曾一度好轉復出，沒想到 2020 年再次復發，咬牙接受了骨髓移植手術。之後經歷了長達 2 年漫長又痛苦的治療，才終於再次拿到痊癒診斷。



崔盛元過去曾在節目中透露骨髓移植帶來的後遺症與副作用，坦言身體狀況總是起伏不定，為了徹底根治不得不做移植，但隨之而來的代價就是副作用：「第一個就是變得極度乾燥，指甲會龜裂著生長，眼睛跟嘴巴都會發乾，呼吸也很喘。」

時隔 6 年全新回歸的《Happy Together-因為不是一個人所以很好》，本次定位為新型態的「故事型音樂選秀」，由國民 MC 劉在錫、名導張亢準與音樂人尹鍾信攜手主持，透過傾聽來賓的故事與合唱，譜出一段段動人的音樂旅程。



據悉，崔盛元這次與朴海秀等老友們合體登台，完全不是為了宣傳新作品，而是純粹想向一路支持他的觀眾與陪伴在側的兄弟們，分享這段「充滿真心誠意的故事與音樂舞台」，溫暖又感人的氛圍也讓觀眾期待值爆表。



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