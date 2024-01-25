梁鉉錫宣布「Ahyeon」已經康復回歸BABYMONSTER！從4月迷你專輯開始加入，7人完全體啓動！

YG娛樂在去年11月推出新女團「BABYMONSTER」，但...人氣成員 Ahyeon（鄭雅譞）沒有參與出道，當時引發各種猜測。最後YG回應Ahyeon是因爲健康因素，經慎重討論後決定暫時專心休息。

今日（25日）梁鉉錫通過驚喜影片宣布 Ahyeon 的回歸。梁鉉錫表示：「幸好 Ahyeon 完全恢復健康，從今天開始再次回到 YG，正在錄製專輯中的歌曲，真的想盡快把好消息傳達給大家，所以就這樣問候大家。」



回歸的 Ahyeon 將從4月發行的迷你專輯開始或動，該專輯將會收錄她參與的〈BATTER UP〉和〈Stuck in the Middle〉版本。梁鉉錫自信地表示：「可以期待7人完美的BABYMONSTER 組合活動。」

此外，梁鉉錫還說：「YG內部製作團隊從10名左右增加到40～50多名，向大家保證這次專輯的進行速度會比以前更快，我們的目標是在秋天左右發行正規專輯。」最後他說7個人能再次聚再一起，感到非常幸福和感謝，希望大家多多支持2月1日發行新曲〈Stuck in the Middle〉。



消息一公開讓粉絲們相當期待，紛紛直呼：「終於回來了」、「期待 Ahyeon 」、「BABYMONSTER 終於要開始活動了嗎」、「想快點聽到新歌」等等。而 BABYMONSTER 去年發行〈BATTER UP〉時，沒有到音樂節目打歌，希望這次的新曲可以去打歌啊～～



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